Familias temen que minimicen desapariciones: “La Comisión es buscar, no para contar”

Ciudad de México, 3 de agosto (SinEmbargo).- La organización Movimiento por Nuestros Desaparecidos México (MNDM) ha manifestado su inconformidad por el censo que el Gobierno federal está llevando a cabo desde el pasado mes de julio, debido a que consideran que existen diversas irregularidades con la intención de minimizar las cifras de desaparecidos y que, incluso, se está presentando revictimización.

A través de un comunicado, el MNDM externó en días su descontento hacia el método utilizado para levantar el censo, debido a que presuntamente habría opacidad en el mismo, ya que el personal de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) que lleva a cabo el registro de personas localizadas estarían utilizando como fuente de información el patrón que se usó para la vacunación contra la COVID-19.

“Los colectivos que conformamos el Movimiento por Nuestros Desaparecidos México (MNDM) manifestamos preocupación ante la noticia donde la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) ha estado utilizando el registro de vacunación COVID-19, como fuente de información para confirmar casos de supuestas localizaciones. Nos preocupa que esta acción pueda centrarse en minimizar las cifras de las personas desaparecidas en un contexto de cierre de gobierno”, indicó la organización en su comunicado.

El MNDM enfatizó que la estrategia implementada en este nuevo censo “parece estar diseñada para confirmar sólo aquellos casos en los que se presume localización con la intención de disminuir la cifra de personas desaparecidas del mismo Registro”, por lo que, incluso, refirieron que desde el pasado mes de abril han notado “movimientos irregulares en la cifra de personas desaparecidas y no localizadas”,.

Esta preocupación, de que el objetivo del nuevo censo sea disminuir la cifra de desaparecidos la compartió Cecy Flores, madre buscadora, quien en entrevista con SinEmbargo considero que este es uno de los riesgos que se corre con el nuevo censo. “Pensamos que se pudieran minimizar las cifras que hay, esa es nuestra preocupación, que se borren las cifras originales y las minimicen como siempre, porque sabemos que el Gobierno, siempre va a tratar de ocultar información y de minimizar lo que de verdad es”, dijo.

“Las acciones que se están realizando desde el Gobierno Federal, la CNB y las Comisiones Estatales de Búsqueda, no pueden considerarse como la creación de un “nuevo censo” de personas desaparecidas, sino como un proceso de actualización del RNPDNO”, indicó por su parte el Movimiento por Nuestros Desaparecidos México,

“Un censo nuevo tendría como objetivo recabar información adicional a la ya existente y brindar mayor precisión sobre personas desaparecidas en México, pues como lo han denunciado las familias: la mayoría de los casos no cuentan con una denuncia ni reporte de desaparición por lo que no se encuentran en el RNPDNO”, añadió la organización que reúne a diversos colectivos.

Ante esta situación, Cecy Flores aseguró que la CNB no se ha acercado a los familiares de personas desaparecidas, lo que también ha tenido como consecuencia que no entiendan cómo se está llevando a cabo el censo. “No sabemos, no entendemos”, expresó la madre buscadora. “No se ha hecho ninguna comunicación como siempre, del Gobierno federal con las madres”, enfatizó.

“Ellos no nos comentan nada, a nosotros como colectivos no se nos ha pedido participación, ni siquiera nos han comentado de qué se trata, solamente cuando los familiares de las víctimas no llaman y nos dice que han unas camionetas blancas afuera de su casa”, agregó la mujer.

Asimismo, el Movimiento relacionó la implementación del nuevo censo con las declaraciones que expresó el Presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado mes de junio, cuando puso en duda las cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), momento en que también llamó a “actualizar” el censo, lo que actualmente se está llevando a cabo.

“Nos preocupa que corra riesgo el RNPDNO y que estas acciones sean actos encaminados hacia la opacidad del mismo registro por no hacer público el proceso de actualización y su metodología”, subrayó la organización, al tiempo que consideró que el nuevo censo debe ser sólo la actualización del RNPDNO y no la creación de un nuevo registro, teniendo en cuenta que muchos de los casos no cuentan con una denuncia oficial.

Delia Quiroga, integrante del Colectivo 10 de marzo también se pronunció sobre la participación de la CNB en el nuevo censo, y aseguró en entrevista para SinEmbargo que “la Comisión Nacional de Búsqueda no es para contabilizar desaparecidos, si bien lleva un registro, no es para eso, es para buscar personas”.

Asimismo, consideró que estos trabajos por parte de la CNB “lo está haciendo al vapor, que no está dando una metodología, no nos está explicando cómo se va a llevar a cabo esa contabilización de personas desaparecidas en México”, cuestionó la buscadora, quien consideró que la nueva estrategia sólo “va a confundir más a la gente”.

Aunque Quiroga reconoció que se han dado caso en los que se repite la información de alguna persona desaparecida, sostuvo que son excepcionales, y “no es cómo dice el Presidente que ‘todos están repetidos’, no, no, hay algunos”, dijo y explicó que esta situación tenía lugar porque “cualquiera se podía meter al sistema a registrar una persona desaparecida varias veces y no había algún filtro que dijera que esa persona ya se había registrado”.

“Por eso se estaban dando esos casos, pero eran como 50 personas nada más, no eran como lo quieren hacer ver hoy”, aseguró la buscadora.

El MNDM también acusó que durante la recolección de información que está realizando la CNB se está revictimizando a las familias de las personas desaparecidas, ya que durante las visitas que están llevando a cabo en los domicilios de las víctimas están preguntando “si viven allí, o en su defecto se aclare esta situación que causa extrañeza e indignación a las familias de personas desaparecidas”.

“Nos parece revictimizante que -como han denunciado varias familias- las Comisiones de Búsqueda y otros servidores públicos federales y estatales en coordinación con la CNB, hayan visitado sus domicilios para confirmar si su familiar ya había aparecido”, consideró el Movimiento por Nuestros Desaparecidos México.

“Saludamos que el Estado utilice toda la información disponible para buscar a personas desaparecidas. Pero consideramos que llegar con familias dos años después de tener un indicio de localización, como la aplicación de una vacuna en 2021, no habla de búsqueda efectiva sino de búsqueda profundamente tardía y evidencia que las instituciones no se comunican entre sí”, añadió la organización.

Sobre esta posible revictimización, Cecy Flores comentó que ha recibido quejas de otras madres buscadoras quienes le han expresado su incomodidad por estos censos. “La gente se sienten incomoda, y las mamás me llaman y me dicen: ‘Cecy qué puedo decir’”, comentó. “Muchas mamás que me llaman y me dicen que se sienten incómodas con las preguntas que les hacen”, añadió.

Además, de los señalamientos que hizo el MNDM, han salido a la luz testimonios de familiares de personas desaparecidas que pese a que siguen sin ser localizadas los han querido hacer pasar como ya encontradas con base en presuntos registros de vacunación anticovid-19, que resultaron falsos. Situación que también habría sido confirmada por dos comisionados de búsqueda estatales.

Un reportaje de A dónde van los desaparecidos recoge al menos dos casos en los que familiares de personas desaparecidas recibieron reportes falsos en los que las víctimas habían recibido la vacuna contra la COVID-19, fue el caso de Miguel Armando Mata Villa desapareció, quien se encuentra desaparecido desde febrero el 2012 y el de Ivette Melissa Flores Román, desaparecida en octubre de del mismo año.

En el caso de Miguel Armando presuntos funcionarios de la CNB acudieron al domicilio de la la pareja de víctima preguntando si ya había aparecido, ya que presuntamente existía el registro que comprobaba que recibió una dosis de vacunación, lo que despertó la esperanza en los familiares, quienes al revisar el sistema de registro de vacunación comprobaron que tenía un estatus diferente y no había recibido ninguna dosis del biológico.

Un caso similar fue el de Ivette Melissa, ya que su madre denunció que recibió un correo electrónico en el que incluía un oficio sin fecha, ni datos precisas o firmas pero con los logotipos de la Secretaría de Gobernación y de la CNB, en el que se afirmaba que la joven desaparecida en Iguala, Guerrero había recibido una dosis de la vacuna anticovid-19 en julio de 2021, situación que inquietó a la madre de la víctima de desaparición que no ha sido localizada.

En su investigación periodística, el mismo medio aseguró contar con los audios de una conversación telefónica que sostuvieron Samuel Ocampo, director de relaciones interinstitucionales de la CNB, y los comisionados de búsqueda Ricardo Martínez, de Coahuila, y Carlos Burciaga, de Durango, en la que reconocieron que los casos de personas desaparecidas que estaban registradas como vacunadas contra el coronavirus se trataba de un error.

“Estamos haciendo un ejercicio muy transparente, en donde pues finalmente sí se cometieron estos errores”, cita textualmente A dónde van los desaparecidos con base en el audio con el que cuenta, en que se explica que dichos errores fueron el resultado de un cruce de los registros vacunación anticovid con otras bases de datos, y se comprometieron a enmendar dichos errores.

Sin embargo, las familiares de las víctimas involucradas en esta situación temen que se trate de una estrategia para reducir las cifras en el registro de personas desaparecidas y que como consecuencia pierdan la protección que hasta el momento el Estado ha brindado a las familias de las víctimas.

Este mismo lunes, el 31 de julio, el Presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que en tres meses estaría listo el censo de personas desaparecidas en el país con el número actualizado, del que, señaló, es menor al registro actual, lo cual, argumentó, que al ir “casa por casa” han corroborado que algunas personas sí están con sus familiares.

“En unos tres meses [estará listo], ya llevamos tiempo avanzando en esto, lo estamos haciendo porque nos ayuda mucho a saber cómo vamos, antes no había un programa de estos, en los gobiernos anteriores, ahora estamos en la búsqueda de desaparecidos”, dijo.

El mandatario explicó que el número será menos del esperado, pues en algunos casos sucedía que se reportaba a la persona desaparecida, se encontraba, pero no se informaba su aparición, por lo que no se quitaba de la lista. Entonces al realizar el reencuentro se actualizará el número, pues han ido “casa por casa” a corroborar la información.

“Se está haciendo una actualización del censo de personas desaparecidas porque se empezó a reportar que habían personas que se consideraban desaparecidas y afortunadamente están vivas y están con sus familiares, ¿qué sucedía? En algunas casos se denunciaba el ser desaparecido, se encontraba a la persona, y ya no se quitaba de la lista, por eso nos llamó la atención que hay muchos”, mencionó.

“Nos llamó la atención que eran muchos, sí hay miles de desaparecidos, pero no la cantidad que establece el censo [anterior]. Entonces decidimos llevar a cabo un programa de búsqueda, de ir casa por casa y lo estamos haciendo. Afortunadamente estamos encontrando muchos, un porcentaje considerable de personas que estaban reportadas como desaparecidas”, agregó.

Asimismo, el mandatario afirmó que en cada gira que realiza habla con familiares de personas desaparecidas, pero criticó que quienes no apoyan a su administración ocupen los casos de personas desaparecidas con “propósitos politiqueros”.

“Sí, sí hay desaparecidos lamentablemente. […] Estamos llevando a cabo una revisión casa por casa y estamos encontrando afortunadamente, cosa que nos da mucho gusto, gente que estaba registrada como desaparecida y nos llena de satisfacción, de orgullo. Participan gobiernos estatales, las fiscalías, del Gobierno federal, servidores de la Nación, que son los que trabajan en las colonias”, finalizó.

