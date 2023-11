¡Toma nota! Google eliminará cuentas inactivas más de 2 años a partir de diciembre

Por Wyatte Grantham-Philips

NUEVA YORK (AP).— ¿Tiene una cuenta de Google que no ha usado por un tiempo? Si no quiere que desaparezca, deberá iniciar una sesión antes de que finalice la semana.

Según la política actualizada de cuentas inactivas de Google que el gigante tecnológico anunció en mayo, las cuentas que no se hayan utilizado durante al menos dos años podrían eliminarse. Las cuentas consideradas inactivas podrían borrarse a partir del viernes.

Si tiene una cuenta que se considera “inactiva” y está en riesgo de ser eliminada, debería recibir avisos de Google enviados al correo electrónico afiliado a esa cuenta y su dirección de recuperación (si existe). Pero si todavía se está poniendo al día con esta nueva política y quiere asegurarse de que su contenido en Google Drive, Docs, Gmail y el resto de plataformas se guarde, esto es lo que necesita saber.

¿POR QUÉ GOOGLE ELIMINA CUENTAS INACTIVAS?

En el anuncio de mayo, Google atribuyó la actualización de su política sobre cuentas inactivas a problemas de seguridad.

Las cuentas que no se han utilizado durante mucho tiempo tienen más probabilidades de verse comprometidas, dijo la compañía, señalando que las “cuentas olvidadas o desatendidas” generalmente tienen contraseñas antiguas, a menudo carecen de autenticación de dos factores y reciben menos controles de seguridad. Como resultado, estas cuentas podrían ser robadas y utilizadas para spam u otro contenido malicioso, así como para el robo de identidad.

¿CÓMO EVITAR QUE BORREN LA CUENTA?

La forma más sencilla de mantener activa su cuenta de Google (y así evitar que se elimine) es iniciar sesión al menos una vez cada dos años.

Otras acciones que cumplen con los requisitos de actividad de la cuenta incluyen enviar o desplazarse por correos electrónicos, usar la búsqueda de Google y mirar videos de YouTube, plataforma que es propiedad de Google, todo mientras está conectado a su cuenta de Google. Las suscripciones existentes configuradas a través de su cuenta de Google, incluidos perfiles para aplicaciones y publicaciones de terceros, también pueden representar actividad.

Preservar contenido en Google Photos requiere un inicio de sesión específico. Como anunció anteriormente Google, el contenido de Fotos puede eliminarse de manera similar después de dos años de inactividad, lo que significa que debe abrir la aplicación de vez en cuando para evitar que las imágenes se vayan a la papelera.

¿HAY ALGUNA EXCEPCIÓN A ESTA POLÍTICA?

Sólo las cuentas personales de Google que no se hayan utilizado durante dos años o más se verán afectadas por esta actualización de cuenta inactiva. Las cuentas creadas para organizaciones, como escuelas o empresas, no se verán afectadas, afirmó Google.

¿SE PUEDEN GUARDAR DATOS DE LA CUENTA DE GOOGLE?

Más allá de mantener activa la cuenta de Google, existen algunas herramientas para administrar y hacer copias de seguridad de los datos.

