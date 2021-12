Science: IA que predice estructura de las proteínas, el descubrimiento del año

Washington/Los Ángeles, 27 dic (EFE).- Un software impulsado por Inteligencia Artificial (IA) capaz de producir por miles estructuras de proteínas y que tiene múltiples aplicaciones, como la lucha contra la más reciente variante del coronavirus, Ómicron, es el descubrimiento del año para la revista Science.

La prestigiosa publicación estadounidense dio a conocer el que considera el descubrimiento científico de 2021 y los hallazgos que han quedado finalistas.

Para explicar la importancia de este logro, el bioquímico computacional de la Universidad de Washington (EU) David Baker, uno de los expertos que ha liderado uno de los proyectos de predicción de estructuras de proteínas, subrayó que, con este descubrimiento, “todas las áreas de la biología computacional y molecular se transformarán”.

Las proteínas son “los caballos de tiro” de la biología, como recuerda Science, ya que ayudan a contraer los músculos, transforman la comida en energía celular, llevan el oxígeno a la sangre y luchan contra los microbios.

