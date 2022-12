Sospechosos de rabia en Oaxaca son 3 hermanos que fueron mordidos por murciélago: SSa

Ciudad de México, 27 de diciembre (SinEmbargo).- Hugo López-Gatell, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud en México, dijo esta mañana que dos de los tres menores de edad sospechosos de rabia en el municipio de San Lorenzo Texmelúcan, Oaxaca, se encuentran graves, aunque aseguró que ya reciben tratamiento.

Cuestionado sobre el tema, el funcionario de salud detalló que se trata de tres hermanos, una niña de ocho años, uno de siete y otra menor de dos años de edad, quienes fueron mordidos por un murciélago.

No obstante, mencionó que aún faltan los resultados de las pruebas de laboratorio, las cuales se enviaron para análisis al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica (Indre), con el fin de confirmar o descartar la presencial del virus de la rabia.

“Lastimosamente sí están graves dos de estos tres niños. La información ha sido difundida. Ayer la Secretaría de Salud de Oaxaca presentó un informe tanto escrito como por video y lo que dice es la misma información que conocemos: se trata de dos niñas y un niño, son hermanos, quienes fueron mordidos por un murciélago. Quizá uno o más de uno es difícil saber si fue sólo un animalito o varios en un grupo”, indicó en conferencia de prensa matutina.

Esta situación, añadió, “les condicionó a dos de ellos, la niña de ocho años y el niño de siete están con una enfermedad que clínicamente parece compatible con rabia. No se ha demostrado por laboratorio, las muestras fueron enviadas, se están procesando en el Indre y probablemente hoy se tengan ya los resultados, pero se está tratando como si fuera rabia”.

Explicó que los menores reciben tratamiento profiláctico, es decir, que se utiliza la vacuna y un producto que se llama inmunoglobulina, el cual es un anticuerpo que neutraliza al virus rábico en caso de que lo tengan.

El subsecretario de salud, Hugo López Gatell, aún no descarta que se hayan contagiado de rabia. pic.twitter.com/246o58SF3p

Asimismo, expuso que el virus de la rabia se transmite generalmente por animales. “Eso se llama una zoonosis en el mundo silvestre en animales silvestres está todo el tiempo. No es una enfermedad eliminable, desafortunadamente, pero es una realidad porque principalmente el virus de la rabia se transmite entre animales silvestres”, agregó.

No obstante, descartó que actualmente exista una alerta sanitaria por rabia en la entidad, ya que “en este caso no aplica” una por tratarse de un caso en particular afectando a dos niñas y un niño.