Ana Victoria y María Gimena despiden a su padre Diego Verdaguer con emotivos mensajes

Ciudad de México, 28 de enero (SinEmbargo).- El músico y compositor argentino Diego Verdaguer falleció por la tarde del pasado jueves a los 70 años por complicaciones de COVID, ante la noticia, Ana Victoria y María Gimena, hijas del artistas, se despidieron de él en redes sociales.

María Gimena, fruto del primer matrimonio de Verdaguer, compartió en Instagram un conmovedor mensaje para el argentino, aunque su hija considera que siempre estuvo ausente n su vida, aseguró que siempre mantendrá su amor.

“Siempre te volveré a encontrar. Siempre mantendremos nuestro amor. Pese a todo, nunca nos soltamos la mano. Tu eres mi apoyo, y como tú dijiste, yo soy tu ángel. Un ser como tú siempre encontrará felicidad, crearás belleza y vivirás aventuras. Sigue pa, sigue creando. Gracias por ser mi papá, como dice la canción “Nena”, eres mi primer gran amor. Gracias por ser el mejor abuelo para Malena y Elan los cuales te aman profundamente. Eres y siempre serás mi sol”, expresó Gimena.

Diego Verdaguer y su primer esposa se separaron cuando María tenía un año de edad, sin embargo, el interprete de “La Ladrona” explicó en varias entrevistas que siempre quiso quedarse con la niña pero considerando la mejor opción para ella y debido a una mala racha en la carrera del compositor.

“Vivimos una etapa un poco difícil porque yo me quedé sin dinero realmente, se acabó mi contrato con Canal 13, con la discográfica, no me lo renovaron[…] yo no tenía la capacidad de resolverlo, le daba amor pero ella a veces no reaccionaba a esa realidad, a veces sí, yo realmente no podía, me sentía impotente entonces se me hizo fácil decir adiós”, narró en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante.