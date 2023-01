Juicio a García Luna exhibe un México ensangrentado y policías repartiéndose el botín

Ciudad de México, 28 de enero (SinEmbargo).- El arranque del juicio contra el exsecretario de seguridad pública mexicano, Genaro García Luna, cumplió en parte las expectativas que se tenían sobre el mismo, al contar con revelaciones directamente incriminatorias, principalmente del primero de los tres testigos presentados esta semana: Sergio Villarreal Barragán, alias “El Grande”, quien describió y dio detalles de las reuniones de los Beltrán Leyva con altos funcionarios de la Policía de Vicente Fox y Felipe Calderón para dar millonarios sobornos a cambio de protección en el marco de la lucha contra el crimen organizado.

La acusación fue contundente y tajante: ahí estaba García Luna. El hombre que entregaba los sobornos del narco, lo reconoció y lo acusó directamente. Y no fue una, fueron “varias” reuniones en las que fue visto.

La primera semana del juicio se acortó a tres días y concluyó con la percepción generalizada de que la primera batalla fue ganada por la defensa, encabezada por el abogado Cesar de Castro, pues ésta obtuvo tres importantes triunfos: que los fiscales no puedan hablar sobre el enriquecimiento de García Luna después de 2012; acortar el testimonio de Tirso Martínez Sánchez, “El Futbolista”, mismo que el Juez consideró como secundario e “irrelevante”, y que el Juez pidiera al jurado que, al momento de evaluar los testimonios de los cooperantes para determinar si García Luna es culpable o no, se consideren también los acuerdos que tuvieron con la Fiscalía.

La carta fuerte de la Fiscalía fue el testimonio de “El Grande”, el cual se espera que pudiera tener un peso durante todo el juicio, que se estima dure al menos ocho semanas, pues lo declarado por el lugarteniente de los Beltrán Leyva, quien era el encargado de entregar los sobornos a altos funcionarios, les permitirá a los fiscales conectar los puntos para fundamentar la acusación de los nexos de García Luna, según ha explicado el periodista Jesús García.

Por su parte, la especialista en seguridad y profesora investigadora de la Universidad de George Mason, Guadalupe Correa, señaló que la primera ronda de juicio no tuvo grandes sorpresas sino que cumplió en parte con lo que se esperaba.

“No me sorprende absolutamente nada de lo que ha sucedido. No me parece que tengamos conocimiento de nada que no esperábamos porque todo esto es una historia que ya se ha ido contanda. Creo que lo más destacado o lo que destacó la prensa fue la declaración de Sergio Villarreal ‘El Grande’ con un testimonio que presenta García Luna como un villano extraordinario, con lo que se consolida la narrativa estadounidense de que los mexicanos son los narcotraficantes y además están apoyados por el Estado mexicano, más bien las autoridades mexicanas a todos los niveles inclusive a los más altos niveles”, expresó la especialista.