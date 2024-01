El Jefe de la ONU pide a países que reanuden el financiamiento de su agencia en Gaza

Por Najib Jobain y Wafaa Shurafa

Rafah, Franja de Gaza, 28 de enero (AP) — El secretario general de Naciones Unidas pidió este domingo a los países que sigan financiando a la principal agencia que presta ayuda en Gaza después de que varios de sus empleados fueran acusados de participar en el ataque de Hamás a Israel que desencadenó la guerra hace cuatro meses.

La disputa en torno al mayor proveedor de ayuda vital para los palestinos se producía mientras funcionarios estadounidenses decían estar cerca de un acuerdo de cese el fuego. El acuerdo incipiente llevaría un receso de dos meses a la peor violencia jamás registrada entre israelíes y palestinos, que ha desestabilizado a todo Oriente Medio.

António Guterres advirtió que la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, conocida como UNRWA, se vería obligada a reducir la ayuda a más de dos millones de palestinos a partir de febrero. El enclave costero está inmerso en una grave crisis humanitaria en la que un cuarto de la población está en riesgo de hambruna.

Our @UN colleagues in Gaza are working heroically every day to reach people in need – distributing food, medicine, water & other essential items. But in quantities that are far from enough.

I renew my call for rapid, safe, unhindered & sustained humanitarian access throughout… pic.twitter.com/xs8MYTN0Tq

— António Guterres (@antonioguterres) January 25, 2024