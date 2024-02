ENTREVISTA ¬ Ataques de intercampaña no movieron diferencia Claudia-Xóchitl: Galván

En entrevista con “Los Periodistas”, Rodrigo Galván, director de De Las Heras Demotecnia, afirmó que de no ocurrir algo que pueda mover las inercias, lo más probable es que el periodo de campañas avance sin mayores contratiempos y finalmente Claudia Sheinbaum gane la presidencia de la República.

Ciudad de México, 28 de febrero (SinEmbargo).- Rodrigo Galván de las Heras, Director General de la casa encuestadora De Las Heras Demotecnia, aseguró que los ataques orquestados por la derecha en redes sociales y medios internacionales contra del Presidente Andrés Manuel López Obrador no movieron la ventaja que tiene la candidata del oficialismo, Claudia Sheinbaum Pardo ante Xóchitl Gálvez, la abanderada del PAN, PRI y PRD.

En entrevista en el programa de “Los Periodistas” que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, Rodrigo Galván indicó que a pesar de que creció el índice de participación respecto a la encuesta de enero, la diferencia entre ambas candidatas se quedó igual.

“En esta intercampaña no hubo nada que moviera las inercias. La diferencia en número de votos si hoy fueran las elecciones es exactamente las mismas, hace un mes dijimos 27 millones contra 14, 13 millones de diferencia, hoy estoy diciendo 30 millones contra 17, exactamente los mismos 13 millones de diferencia. La diferencia entre el primero, segundo y tercer lugar no se movió nada. Marchas aquí, marchas allá, periódicos gringos y no se ha movido nada”.

El director de De Las Heras Demotecnia afirmó que de no ocurrir algo que pueda mover las inercias, lo más probable es que el periodo de campañas avance sin mayores contratiempos y finalmente Claudia Sheinbaum gane la presidencia de la República.

“Si no pasa nada que mueva las inercias, si esos son los ingredientes del pastel, si estas son las alianzas, los candidatos y las estrategia siguen yendo por el mismo camino yo no veo que esto vaya a cambiar, incluso me atrevería a decir que puede ser una de las elecciones presidenciales con menor participación de la historia y con mayo diferencia entre el primero y segundo lugar también de la historia”.

Una nueva encuesta de De las Heras Demotecnia publicada este día reveló que la ventaja que mantiene Claudia Sheinbaum, candidata de Morena a la Presidencia de la República en 2024, se redujo cuatro por ciento, aunque todavía es de 26 puntos sobre Xóchitl Gálvez, la candidata de la alianza Fuerza y Corazón por México, mientras que el emecista Jorge Álvarez Máynez sumaría apenas el cuatro por ciento si en este momento se realizaran las elecciones.

De acuerdo con la encuesta emprendida por De las Heras a nivel nacional entre el 15 y el 19 de febrero, se calcula que en el escenario electoral más probable si hoy fueran los comicios, la morenista captaría el 61 por ciento de las preferencias; y Gálvez, un 35 por ciento, es decir, hay 26 puntos porcentuales de diferencia entre las aspirantes, cuatro menos que hace un mes.

Jorge Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano (MC), se ubicaría en tercer lugar con un cuatro por ciento, con poco menos de dos millones de votos, según el cálculo.

• Si hoy fueran las elecciones:

Claudia Sheinbaum 61%

Xochitl Gálvez 35%

Álvarez Maynes 4%#delasherastraduceaméxico #encuestas2024 pic.twitter.com/oQVKWrd7z2 — DeLasHerasDemotecnia (@herasdemotecnia) February 28, 2024

Al respecto, Rodrigo Galván reiteró que a pesar de la guerra sucia en contra del Presidente y las campañas de señalamientos en su contra, es complicado que las tendencias en la carrera presidencial lleguen a cambiar, sin embargo, dijo, en el caso de la Jefatura de Gobierno sí podrían cambiar las tendencias si la clase media sale a votar.

“Me parece que en esta elección en específico para la presidencial no hay indefinidos. ¿Qué es lo que creo puede cambiar estas campañas de lodo? La participación ciudadana, es decir, yo ya tengo una preferencia electoral definida pero no voy a salir a votar por Xóchitl porque sé que va a perder, para qué voto por alguien que va a perder, sin embargo, el enojo, la rabia que pueden provocar esta campaña sí me van a hacer salir de mi casa y votar, no va a cambiar la tendencia presidencial, pero en la Ciudad que salga a votar toda la clase media sí puede cambiar las tendencias por la Jefatura de Gobierno”.

Además de la preferencia electoral para la elección presidencial del próximo 2 de junio, la encuesta de De las Heras preguntó por la aprobación que tiene el Presidente Andrés Manuel López Obrador. De las Heras arrojó un 77 por ciento de aprobación en este ejercicio de febrero, con lo que bajó cuatro puntos porcentuales, luego de superar su mejor cifra el mes pasado con 81. La desaprobación subió seis puntos al situarse en el 18 por ciento.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado