ENTREVISTA ¬ Quiero ser Presidenta de la educación, la ciencia y la cultura: Claudia

Claudia Sheinbaum Pardo compartió en entrevista con Los Periodistas que en el primer tramo de su Gobierno piensa en enviar una iniciativa de cambio constitucional que tiene que ver con la democracia y con la esencia de lo que fue la Revolución mexicana y su principal demanda: sufragio efectivo, no reelección.

Ciudad de México, 28 de febrero (SinEmbargo).– A unas horas del inicio formal de la campaña, Claudia Sheinbaum Pardo, la candidata de la izquierda, compartió en entrevista que además de poder hacer historia como la primera mujer en llegar a la Presidencia de México, ella busca ser recordada “como la Presidenta de la educación, de la ciencia, de la cultura”.

“Mi vida entera la he dedicado a la educación, a la lucha por la educación pública, yo creo que la educación pública transforma a las personas y transforma a las sociedades. La disminución de violencia tiene que ver también con la educación, entonces (quisiera ser recordada como) la Presidenta de la educación, la Presidenta de las energías renovables, la Presidenta de la ciencia, la Presidenta de las obras estratégicas porque nos va a tocar un momento importante de inversión en el país”, comentó la doctora Sheinbaum Pardo en entrevista con Los Periodistas, programa que se transmite en SinEmbargo Al Aire.

Claudia Sheinbaum iniciará este viernes su campaña en el Zócalo de la Ciudad de México, uno de los lugares simbólicos de la izquierda y el obradorismo, desde donde presentará los 100 puntos de su proyecto de Gobierno. “Eso es lo que he estado trabajando y es lo que me tiene muy animada, porque ya no sólo es el debate de los proyectos de nación, con lo que sabemos que representan, sino qué vamos a hacer cuando lleguemos y eso obviamente anima”.

La abanderada de Morena señaló que desde ya ha estado revisando los recursos con los que podría contar si gana la votación del próximo 2 de junio para saber si podrá implementar más programas sociales. “Hay un equipo que me está ayudando, estamos evaluando lo que es público, que es el Presupuesto de Egresos, el Presupuesto de Ingresos y ahí estamos evaluando hasta dónde nos alcanza”.

Sheinbaum Pardo incluso adelantó que en el primer tramo de su Gobierno piensa en enviar una iniciativa de cambio constitucional que tiene que ver con la democracia y con la esencia de lo que fue la Revolución mexicana y su principal demanda: sufragio efectivo, no reelección.

“Yo creo que hay que echar para atrás todas las reelecciones, incluidos diputados y senadores. Alcaldes todavía podríamos discutir un primer periodo, porque finalmente dependiendo del trabajo que hizo y tres años son pocos, lo elige o no lo eligen, ¿pero en qué nos han ayudado los diputados y los senadores? Tiene que haber recambio, qué sentido tiene que se queden tres años más, finalmente de ahí venimos, de la no reelección”, expresó. “Los diputados no van por un proyecto personal, van por un proyecto que representan, porque representan a partidos políticos y el partido político representa un proyecto de nación”.

“LES DUELE MUCHO GARCÍA LUNA”

—¿Qué es lo primero que piensa con la frase “narcopresidente”? —se le preguntó a Claudia Sheinbaum con respecto a esta etiqueta surgida a partir de una serie de artículos en la prensa extranjera que buscaron vincular al Presidente López Obrador con el narcotráfico.

—Felipe Calderón, es obvio. García Luna ya se demostró que estaba vinculado con el narco y con un grupo del narcotráfico. Yo digo que es como si se pusieran frente a un espejo y lo único que viera es a García Luna, es como esta idea psicológica de la proyección de tu persona, dónde hay prueba de que hubo en algún momento en la historia de México un vínculo entre el Gobierno y el narco, Felipe Calderón, no lo digo yo, lo dice un juicio en Estados Unidos ¿Ellos por qué lo voltean al otro lado? Es que les duele mucho García Luna, es lo que ellos representan.

Por lo mismo indicó que el próximo 2 de junio irán a las urnas dos proyectos de nación: “nosotros lo que representamos es el futuro, la esperanza, el continuar con esto que inició el Presidente Andrés Manuel López Obrador que ha mostrado sus ventajas y virtudes para el país ¿Qué representan ellos? El pasado, el pasado de corrupción, de privilegios, de neoliberalismo”.

Sheinbaum indicó que las recientes filtraciones que hizo la DEA, la Agencia Antidrogas de EU, obedece a los límites que les puso el Presidente López Obrador en el país, de no portación de armas y de reportes anuales. “Todo eso supongo no les gustó mucho, pero es un asunto de soberanía. Un agente de otro país, y particularmente de Estados Unidos, tiene que reportarse con las agencias y las áreas de seguridad del Estado mexicano. Se puso orden y a lo mejor le molestó a la DEA”.

“Creo que quieren montar esta idea de que el país se está incendiado, el país está en llamas, el país está dentro de un marco de violencia terrible, por supuesto hay muchas cosas que hacer todavía, pero yo por eso muestro la encuesta del Inegi de la percepción de seguridad en las principales ciudades del país y más gente piensa que vive en un México seguro que lo que pensaban en 2018, entonces cómo montar esto que sí hay temas que atender, pero como si las elecciones fueran a desarrollarse en un clima de violencia y eso no es cierto, va a haber elecciones libres, pacíficas”.

En ese sentido, explicó que para poder avanzar en materia de seguridad se requieren dos brazos esenciales. “Uno es la atención a las causas y el otro seguir avanzando en cero impunidad. En México tenemos que avanzar en que si hay un homicidio debe de ser sancionado”.

“¿Qué plantea hoy la oposición? Regresar a la guerra contra el narco, mano dura, fuerza, la derecha ¿Qué planteamos nosotros? La construcción de la paz. Son dos modelos distintos, uno es enfrentar la violencia con más violencia y acá qué planteamos, derechos, claro, también un mejor sistema de justicia y que haya menos impunidad, pero al final hablamos de justicia”, matizó.

Sheinbaum compartió, en otro tema, que es importante entender que nadie va a sustituir a Andrés Manuel López Obrador una vez que deje la Presidencia y se retire —como él mismo ha dicho— de la vida pública.

“Él ha sido el dirigente histórico de nuestro movimiento, pretender ser Andrés Manuel estaría uno mal, nos va a tocar gobernar en una segunda etapa con nuestro estilo pero con principios que compartimos. Yo no llego sola a la Presidencia, pensar eso sería olvidar nuestra historia. Venimos de un movimiento social al que le robaron la presidencia en 2006, previamente con el Ingeniero Cárdenas en el 88, previo a eso venimos de luchas estudiantiles, de luchas de trabajadores, de maestros que lucharon por democracia, de represiones, de ahí venimos nosotros”, expresó.

Y puntualizó: “Pensarme a mí que llego sólo por un asunto personal estaría muy equivocada, yo en este momento represento un movimiento social que quiere que continúe este anhelo de justicia en nuestro país, entonces me va a tocar gobernar de una manera distinta, como soy yo, no pretendo ser otra persona que no sea yo”.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado