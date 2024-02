Chiapas: Aspirante de Morena al municipio de San Fernando es atacado a balazos

El político morenista relató que el hecho ocurrió de Rica Villa a la subestación de CFE de Tuxtla a San Fernando.

Ciudad de México, 28 de febrero (SinEmbargo).- Gabriel Orantes Villatoro, aspirante de Morena a la presidencia municipal de San Fernando, Chiapas, sufrió este miércoles un atentado cuando viajaba en su camioneta.

A través de su cuenta personal de Facebook, el precandidato denunció en un mensaje grabado la agresión que vivió.

“Quiero hacer una denuncia ciudadana. Tuvimos un atentado, nos acaban de disparar. Quiero hacer una denuncia a quien salga responsable de esta situación, ahorita nos vamos a dirigir a levantar una demanda en forma. Creo que no es posible que en nuestro estado estén pasando estas cosas cuando lo único que estamos buscando es traer el beneficio y buscar un mejor bienestar, un mejor estado”, relató.

“Fue de Rica Villa a la subestación de CFE [Comisión Federal de Electricidad] de Tuxtla a San Fernando. Voy a hacer las cosas necesarias afortunadamente nadie fue alcanzado por ninguna bala”, agregó.

Por este hecho, el morenista denunció el atentado ante la Fiscalía General de la República (FGR), en la capital chiapaneca, y acusó a las autoridades por tardar en atenderlo a pesar de la urgencia de investigar la agresión armada.

Además, exhibió como quedó el cristal trasero de su camioneta, el cual recibió un impacto de arma de fuego, y lamentó la violencia que se está viviendo en su entidad, rechazando la situación que se vive actualmente, “más cuando venimos regresando de realizar un trabajo donde lo único que queremos hacer es una gestión para un mejor bienestar, aquí estamos y aquí seguiremos esperando la atención adecuada”.

MATAN A OTROS ASPIRANTE

Armando Pérez Luna, precandidato panista a la Presidencia Municipal de Maravatío, en el estado de Michoacán, fue asesinado la noche del lunes, horas después de que se registrara el homicidio de Miguel Ángel Reyes Zavala, aspirante morenista a gobernar el mismo ayuntamiento.

De acuerdo con los primeros reportes, Pérez Luna fue atacado mientras estaba en su coche, pues un motociclista se le habría emparejado para dispararle varias veces con una arma de nueve milímetros.

Nadie se escapa. Ayer asesinaron a dos candidatos a alcaldes de #Maravatío, #Michoacan: Miguel Ángel Zavala, de Morena y Armando Pérez Luna, del PAN. En #Guerrero, intentan ejecutar a Omar Jalil, candidato del PRI por #Taxco. El narco se impone en las elecciones. Pero vamos bien. pic.twitter.com/gtUy9JSQbm — Jorge Castro Noriega (@JorgeCastro_66) February 27, 2024

El panista de 58 años de edad quedó tendido sobre el asiento de conductor de su vehículo, según se observa en una imagen compartida en redes.

El asesinato ocurrió en la calle Jesús Romero Flores, en la colonia Infonavit, cuando el precandidato panista al parecer se dirigía a un puesto de comida de tortas y hamburguesas que era propiedad de su familia.

También ese día, Miguel Ángel Reyes Zavala, precandidato morenista a la Presidencia Municipal de Maravatío, fue asesinado.

Reportes replicados en medios nacionales señalan que el aspirante fue abordado por hombres armados mientras se encontraba en su vehículo cerca del Fraccionamiento La Huerta, cuando fue acribillado.

Testigos informaron a policías locales que fueron dos personajes quienes abrieron fuego en contra de Reyes Zavala.

El diario local El Sol de Morelia indicó que Jeanette Márquez Capiz, secretaria general de Morena en Michoacán, confirmó lo sucedido y lamentó los hechos.

En octubre del año pasado, el dirigente morenista de Maravatío, Dagoberto García Rivera, fue reportado como desaparecido ante las autoridades locales y fue hallado sin vida el 4 de noviembre.

García Rivera fue encontrado en la comunidad de Ucareo, perteneciente a Zinapécuaro, alrededor de 29 kilómetros lejos de Maravatío.