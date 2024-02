La Agencia Antidrogas de EU persigue ahora a las máquinas para producir pastillas

Por Armando Hernández

Los Ángeles, 28 de febrero (LaOpinión).- Como parte de los esfuerzos para combatir la crisis del fentanilo en todo el país y luchar contra los narcotraficantes de manera práctica, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) emitió un comunicado dirigido a las empresas de comercio electrónico sobre la venta de prensas para pastillas.

En dicho anuncio se estipula que todas las empresas que se dediquen a la distribución, importación y exportación de máquinas prensadoras de pastillas y cuenten con plataformas de comercio electrónico deben cumplir con los requisitos de mantenimiento de registros, identificación y presentación de informes de acuerdo a la Ley de Sustancias Controladas (CSA).

Entre los datos que exige la CSA para estas entidades distribuidoras de maquinaria son; la recopilación de información detallada sobre el comprador y el vendedor, además de notificar a la DEA sobre cualquier venta, importación, exportación o transferencia, esto de acuerdo a una guía descrita en la página de la agencia antidrogas.

Scott Oulton, subadministrador adjunto de la DEA, señaló que estas máquinas son capaces de bombear miles de pastillas ilegales por hora y bajo este contexto, cientos de esas imprentas fueron confiscadas por las fuerzas del orden federales en 2023.

De acuerdo a información de las autoridades, los agentes de la DEA confiscaron varias prensas, junto con 200 mil pastillas sospechosas de fentanilo, en un dúplex convertido en laboratorio de drogas en la ciudad de Nueva York.

“Los confiscamos en todo Estados Unidos, ya sea en el sótano, un almacén, una casa, un garaje, una habitación de hotel”, dijo Oulton.

Además de las prensas para pastillas, los traficantes de drogas también compran kits de ponche y tintes falsos, con un costo de alrededor de 40 dólares, mismas que se utilizan para marcar pastillas, lo que les permite imitar pastillas reales.

“Lo que hacen es comprar tintes específicos y kits de punzones que tienen marcas que imitan las preparaciones farmacéuticas”, señaló el subadministrador.

Por otra parte, Anne Milgram, administradora de la DEA señaló en entrevista para la cadena CBS News que en los últimos seis meses han logrado confiscar muchas de estas prensas en diversos estados del país.

“En los últimos seis meses, hemos confiscado prensas de pastillas en Nueva York, Massachusetts, Mississippi y Kentucky, es una máquina industrial”, declaró Milgram.

De acuerdo a Milgram, la DEA está tomando medidas muy enérgicas, ya que muchas de las máquinas se compran en línea, por tal motivo han ordenando a más de 450 sitios de comercio electrónico que identifiquen e informen las compras de prensas de pastillas como lo exige la ley federal.

“Tenemos narcotraficantes en todo Estados Unidos que están comprando prensas de pastillas”, dijo Milgram. Tienen fentanilo y lo están usando para convertirlo en pastillas falsas”.

🚨Check out DEA's 𝐏𝐢𝐥𝐥 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐬 𝐑𝐞𝐬𝐨𝐮𝐫𝐜𝐞𝐬 webpage! Stay informed about the DEA's efforts in combatting illegal pill manufacturing here: https://t.co/QS9ldLCq6F#PillPressResources #OnePillCanKill pic.twitter.com/OLvOyA2D5E

— DEA HQ (@DEAHQ) February 26, 2024