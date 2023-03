Adán Augusto dice a López-Dóriga: “Es Ebrard quien se encarga del tema migratorio”

Augusto López aseguró que la responsabilidad de la Segob sobre temas migratorios es únicamente “para efectos administrativos”; pese a ello, aseguró una corresponsabilidad entre ambas secretarías.

Ciudad de México/Ciudad Juárez, 28 de marzo (SinEmbargo/AP).- Luego de lo ocurrido en un centro de detención en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde 39 migrantes murieron en un incendio, el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, ha asegurado que el Canciller Marcelo Ebrard Casaubón es el verdadero responsable de la política migratoria en México.

En entrevista con el periodista Joaquín López-Dóriga en Grupo Fórmula, Adán Augusto señaló que la Secretaría que él dirige es responsable de la migración en México únicamente para efectos administrativos, mientras que la verdadera dependencia que debe trabajar en ese tema es la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

“Habrá quienes me dicen, bueno ¿y por qué el Secretario de Gobernación quiere hablar sobre el tema, si él no es el encargado de operar el sistema migratorio? Aunque formalmente es la Secretaría de Gobernación, para efectos administrativos, hay un acuerdo al interior del Gobierno y es Marcelo, el Secretario de Relaciones Exteriores, quien se encarga del tema migratorio”, afirmó.

A pesar de ello, aseguró que existe una responsabilidad compartida entre ambas Secretarías de Estado, por lo que está dispuesto a dar la cara por el incendio ocurrido durante la madrugada de este martes en una de las ciudades más importantes del estado de Chihuahua.

Adán Augusto dice que la migración es responsabilidad de Marcelo Ebrard: "Aunque formalmente es la Secretaría de Gobernación para efectos administrativos, hay un acuerdo al interior del Gobierno y es @m_ebrard, quien se encarga del tema migratorio”. vía @lopezdoriga pic.twitter.com/ZbC4ZcrjZ3 — Salvador Zaragoza Andrade (@SalvadorZA) March 28, 2023

“El Gobierno no es de uno o de otro, el Gobierno lo encabeza el Presidente y quienes estamos con él, pues tenemos la responsabilidad y esa responsabilidad es compartida de entrarle a los asuntos. No hay temas delicados, es momento de atenderlo, de coordinar esfuerzos y de dar toda la atención posible a las víctimas”, agregó.

Sobre la difusión de un video por el Gobierno de Chihuahua, en el que se muestra a funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) no abrir las rejas para permitir la salida de los migrantes, el Secretario Adán Augusto condenó la publicación del material, quien aseguró que no debió de hacerse eso para no entorpecer investigaciones y tener respeto por las víctimas y familiares.

“Yo repruebo una conducta como esa, pues el video nosotros lo teníamos desde la madrugada, desde la noche, pero para no entorpecer las investigaciones y por respeto a las víctimas, uno debe ser cuidadoso con estos asuntos. Creo que el esfuerzo de las autoridades debe estar enfocado ahorita en la atención”.

Migrantes que temían ser deportados prendieron fuego a colchonetas en un centro de detención migratorio en Ciudad Juárez, en el norte de México, lo que provocó la muerte de, al menos, 40 de ellos, según dijo el martes el Presidente mexicano al referirse al suceso más letal de este tipo ocurrido recientemente en el país.

Horas después de que comenzara el fuego el lunes por la noche, había hileras de cadáveres cubiertos por mantas de aluminio fuera de las instalaciones migratorias que están situadas en la orilla sur del Río Bravo, frente a El Paso, Texas, en uno de los cruces más frecuentados por migrantes y solicitantes de asilo. Ambulancias, bomberos y camionetas de la morgue acudieron al lugar.

Otros 29 migrantes resultaron heridos y fueron trasladados “en estado delicado-grave a cuatro hospitales de la localidad para su atención inmediata”, indicó el Instituto Nacional de Migración en un comunicado.

El incendio comenzó el lunes por la noche en una zona de dormitorios donde estaban alojados 68 hombres. Según informó la Fiscalía federal, que ya investiga el caso, 28 eran guatemaltecos, 13 hondureños, 12 salvadoreños, uno colombiano y otro ecuatoriano. Uno de los heridos se negó a identificarse, agregó este departamento.

— Con información de Alicia Fernández y María Verza