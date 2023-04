La cantante Rihanna dará voz a Pitufina en la nueva película de Los Pitufos

Completamente vestida de azul, la cantante Rihanna hizo una aparición sorpresa en los CinemaCon para anunciar que será la voz de “Pitufina” y confesó que no era el papel que quería interpretar.

Por Génesis Bastidas

Los Ángeles, 28 de abril (LaOpinión).- La cantante y empresaria Rihanna hizo una aparición sorpresa en el escenario de la convención CinemaCon, el evento de negocios más importante de la industria del cine, para revelar que su voz dará vida a “Smurfette” (“Pitufina”) en el nuevo filme The Smurf Movie (Los Pitufos).

“Intenté conseguir el papel de Papá Pitufo, pero no funcionó”, dijo bromeando “Riri” junto al director de Paramount Animation, Ramsey Naito, en la cita de los distribuidores de cine celebrado en la ciudad de Las Vegas.

Se reveló también qué, además de ser la voz de “Pitufina”, la chica de Barbados escribirá y grabará canciones originales para el proyecto que se estrenará el 14 de febrero de 2025.

Just announced! @Rihanna will star as Smurfette in the upcoming @SmurfsMovie! — CinemaCon (@CinemaCon) April 27, 2023

Para hacer el anuncio, contrario a lucir un modelito ajustado con su barriguita de embarazo al aire, la intérprete de Umbrella optó por llevar en completamente holgado.

Rihanna subió al escenario vistiendo una túnica de mezclilla en tonos azules claros desteñidos; larga por la parte trasera y una abertura lateral que dejaba ver que llevaba unas botas muy altas a juego, un look completo de la firma Y/Project.

En el cabello llevó un moño recogido, su maquillaje también fue con sombras azules. Además, presumió una elegante gargantilla de diamantes y zafiros, con aretes a juego. Su manicura también se mantuvo a juego con un color malva y labios brillante en tono natural.

.@rihanna will write, record original songs, and star as Smurfette in the new #SmurfsMovie – coming to theatres 2025. pic.twitter.com/rI6eIJwwqN — Paramount Pictures (@ParamountPics) April 27, 2023

NO ES LA PRIMERA PARTICIPACIÓN DE RIRI EN CINE DE ANIMACIÓN

En 2015 Rihanna participó en la película animada Home, dando voz a Gratuity “Tip” Tucci. Además, ha sido parte de proyectos como Valerian, Ocean’s 8, This Is the End o Battleship.

Según Variety, en el evento realizado en el Caesar’s Palace Hotel and Casino, la cantante de Barbados también confirmó que se encuentra en el tercer trimestre de embarazo de su segundo hijo.

