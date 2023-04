“Por favor, ayúdenme”: Desaparece hijo de exfiscal de búsqueda de desaparecidos en BC

Diana Loza asegura que continuará su búsqueda, incluso con información que le ha llegado sobre cosas que desconocía de él.

Saltillo, 28 de abril (Vanguardia).- Carlos Ontiveros Loza, de 21 años, desapareció el 22 de abril pasado en Tijuana y su madre Diana Loza, exfiscal de la Unidad de Personas Desaparecidas de Baja California, encabeza su búsqueda.

“Cuando trabajas en Fiscalía y ves tantas cosas malas, siempre tienes miedo que te pase a ti”.

La abogada refirió a medios locales que el último día que tuvo comunicación con su hijo fue el sábado 22 de abril, cuando le comunicó que estaría con un grupo de amigos en El Florido.

“Por favor, ayúdenme a buscar a mi hijo. Si lo vieron a él o vieron su vehículo… Cualquier información que nos pueda apoyar para dar con su paradero, por favor”, declaró su madre.

El domingo el teléfono ya estaba pagado y la preocupación creció cuando los amigos y la novia de Carlos, tampoco tuvieron noticias de él.

Ontiveros Loza tiene nacionalidad estadounidense y comúnmente comerciaba ropa y otros artículos que traía de Estados Unidos.

La exfiscal también refirió que días después de que inició el reporte de la desaparición, fue detenido un hombre que manejaba el vehículo de su hijo, y al interior traía consigo armas y droga.

Sin embargo, en los interrogatorios, dijo la abogada, el detenido no ha hecho referencia sobre el paradero de Carlos Ontiveros, pero tiene información que el señalado ha ofrecido dinero para quedar libre.

Diana, ex ministerio público de la unidad de desparecidos en Tijiana, busca a su hijo Carlos Ontiveros desparecido el pasado 22 de abril pic.twitter.com/Uo7F2srQPI — Yolanda Morales (@moralesyo) April 27, 2023

“Llegan rumores de que están ofreciendo dinero en FGR para dejarlo en libertad, para que sólo quede por el robo del vehículo y no por la portación de arma y por la droga”.

La madre de Carlos asegura que continuará su búsqueda, incluso con información que le ha llegado sobre cosas que desconocía de él.

“Yo me siento muy confundida porque yo sabía una cosa de mi hijo y me empiezan a decir un montón de cosas muy diversas de él; yo lo único que quiero es encontrarlo donde quiera que esté”.

La abogada Loza mencionó que solicitó ayuda al consulado de los Estados Unidos por la ciudadanía de su hijo, y espera que se sumen las autoridades norteamericanas para dar con su paradero.

Nunca te imaginas que te va a pasar a ti, a tu familia! El no encontrar a alguien tan importante! Carlos es mi sobrino, lo seguimos buscando!

Ayúdanos a compartir su foto, por si alguien lo vió, por favor! #Desaparecidos #Tijuana #carlosontiveros #AyudameARegresarACasa pic.twitter.com/DW7uEYwVoh — Alexa Q (@JanethQ_1) April 24, 2023

Agradeció el apoyo de la Fiscalía Estatal y de los colectivos de búsqueda, pero dijo sentirse desesperada porque ha pasado las primeras horas y no han encontrado a su hijo.

“Te amo mucho, te voy a buscar y te voy a encontrar donde estés, no estás solo, mucha gente te ama”.

