De Hugo Sánchez a Vinicius: El odio persiste desde hace décadas en el futbol español

Vinicius, que es afrodescendiente, ha recibido numerosos insultos racistas desde su llegada a España hace cinco años. El astro brasileño, de 22 años, criticó duramente al país y su inacción contra el racismo tras el último incidente.

Ciudad de México, 28 de mayo (SinEmbargo).- “¡Indio!, ¡Indio!, ¡Indio!” Contra ese grito tuvo que lidiar Hugo Sánchez —considerado como el mejor futbolista ofensivo mexicano de todos los tiempos— en su paso por el balompié de España, un deporte que más tres décadas después enfrenta aún el racismo en sus canchas como quedó demostrado el fin de semana pasado cuando el atacante brasileño Vinicius Jr., astro del Real Madrid al igual que el mexicano, recibió gritos denigrantes en la cancha del Mestalla, casa del Valencia.

Los insultos volvieron a sacudir el deporte en un país con un historial de manifestaciones racistas. En ese sentido, el mundo del futbol se ha unido para condenar lo ocurrido y expresar su apoyo al jugador merengue, sin embargo, los constantes ataques en contra de futbolistas que no son de descendencia europea dejan en evidencia un problema que aqueja a España y que se ha mantenido desde hace varias décadas.

Un claro ejemplo de estas manifestaciones de odio es el paso de Hugo Sánchez por España país en donde enfrentó la hostilidad de los jugadores rivales dentro del campo y la enemistad de la afición. De tez morena y 1.74 metros de estatura, se abrió paso en el futbol mexicano a base de goles y destacadas actuaciones con los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desde su debut con el equipo universitario en 1976.

De manera casi inmediata “El Niño de Oro”, como también es conocido, destacó por su habilidad y la facilidad que tenía de anotar de primera intención. Con los Pumas “Hugol” marcó 97 dianas y conquistó los títulos de liga en las temporadas 1976-77 y 1980-81.

Estas cualidades despertaron el interés de equipos en el viejo continente y en 1981 el Atlético de Madrid, el segundo equipo de mayor importancia en la capital española, se hizo con sus servicios. A pesar de tener buenas cartas de presentación, Hugo Sánchez llegó a tierras ibéricas sin contar con la aprobación de la afición que lo menospreciaba debido a su ascendencia.

Los primeros meses de Hugo en España no fueron fáciles, pues tuvo que adaptarse a un futbol que demandaba una mayor exigencia física y a los constantes insultos que recibía por parte de algunos aficionados que lo llamaban “indio” y lo trataban de manera despectiva, sin embargo, el jugador mexicano hizo caso omiso y utilizó los ataques en su contra como motivación.

“Cuando estás jugando en estadios de visitante era donde más insultos, menosprecios y palabras de racismo recibía, me gritaban indio, cabrón o cosas así. Yo lo que hacía era convertir esos mensajes negativos en positivos, me salía el orgullo, la dignidad, me sentía privilegiado en un momento dado que se estuviesen fijando en mí porque les daba miedo que le hiciera daño a su portería, de meter goles. Yo creo que sí es conveniente hacer sanciones ejemplares, con esto que acaba de acontecer creo que es el mejor momento para ir evitando que vuelva a pasar. No solamente hay dentro del campo, sino también en las gradas, que ahí cuando es muchísima gente es difícil frenar a ciento y miles de personas”, dijo Hugo Sánchez en entrevista a la cadena ESPN, donde actualmente trabaja como analista.

Finalmente, después de cuatro temporadas y 54 goles con el Atlético de Madrid, Hugo Sánchez fue transferido al Real Madrid, el odiado rival, en 1985. Esta situación reavivó los señalamientos e insultos hacia el jugador mexicano, sin embargo, de nueva cuenta, con grandes actuaciones que le ayudaron a marcar 22 tantos en su primer temporada con la camiseta blanca y que a la postre ayudaron a la obtención de LaLiga, Hugo cayó a sus críticos.

“Cuando llegué a España, la gente me gritaba indio, cuando me fui, me gritaban Hugol”, “El Pentapichichi”

RACISMO PERSISTE EN LALIGA

A casi 40 años de aquellos insultos hacia Hugo Sánchez por su nacionalidad y color de piel, el racismo en España parece seguir más vivo que nunca. Vinicius Jr, una de las figuras del Real Madrid, fue blanco de gritos, ofensas y acoso el pasado fin de semana en un partido ante el Valencia correspondiente a la fecha 35 de LaLiga. Esta no es la primera ocasión en la que ocurren este tipo de hechos en contra del brasileño y tampoco parece que vaya a ser la última.

El incidente ocurrió cuando corría el minuto 70 del partido, Vinicius acudió al árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea para señalarle a un individuo que se encontraba entra los hinchas del Valencia ubicados detrás de una de las porterías que estaba insultándolo y hacía gestos de mono.

Vinicius se acercó a la tribuna para señalar directamente al responsable mientras se encaraba con los aficionados al tiempo que los jugadores de ambos clubes trataban de calmarle.

El árbitro procedió a consultar con el delegado a cargo del partido y la policía ingresó a las gradas para lidiar con los aficionados. Un mensaje por los parlantes del estadio pidió a los aficionados comportarse adecuadamente.

Carlo Ancelotti llamó a Vinicius al costado de la cancha para preguntarle al brasileño si podía continuar, el jugador indicó que sí y siguió en el partido.

Minutos más tarde, Vinicius fue expulsado tras un altercado con jugadores del Valencia, retirándose del campo haciendo un gesto en el que se mofó de la lucha del equipo local por salvarse del descenso.

Además de los insultos por parte del aficionado señalado, la gran mayoría de seguidores del Valencia en Mestalla se unieron para gritar al unísono cánticos de “mono” dentro y fuera del inmueble y para realizar gestos ofensivos cada vez que el futbolista del Real Madrid tomaba el balón.

Otras figuras que han pasado por el futbol español como Samuel Eto’o, Marcelo, Roberto Carlos, Dani Alves e Iñaki Williams son algunos de los nombres de una larga lista de futbolistas que fueron blanco de ataques por parte de las aficiones rivales.

El 25 de febrero de 2006, Samuel Eto’o delantero camerunés del Barcelona amagó con abandonar el terreno de juego tras escuchar insultos racistas en Zaragoza por parte de un sector de la grada de La Romareda. El atacante se negó a seguir jugando y advirtió al árbitro que no continuaría en el partido si los insultos continuaban.

“No juego más, no juego más”, dijo el futbolista mientras se marchaba del campo con rumbo a los vestidores después de un grupo de de aficionados rivales le lanzaran un objeto cuando Eto’o se disponía a cobrar un tiro de esquina.

También en Mestalla, Marcelo, defensa del Real Madrid, recibió insultos por parte de la afición que lo llamó “mono” o “rata”.

Roberto Carlos, compatriota de Vinicius y leyenda del Real Madrid, recordó los episodios de racismo que vivió en sus años como futbolista, en específico durante los encuentros ante el Barcelona en el Camp Nou. Cada vez que el defensa tocaba un balón, el público realizaba sonidos propios de un mono.

“Este problema ya viene de mucho antes, amigos, no nos engañemos. Y no pasaba nada”

En 2014, esta vez en la cancha de El Madrigal, campo del Villarreal, un pseudoaficionado arrojó un plátano al terreno de juego justo cuando Dani Alves, jugador del Barcelona, iba a cobrar un córner.

En respuesta, el defensa brasileño recogió el fruto, le quitó la cáscara y se lo comió ante la mirada atónita del juez de línea.

Tanto el Barcelona como el Villarreal condenaron los hechos. “Qué pena ver que un ignorante es capaz de algo tan lamentable. No cabe en el mundo del deporte y menos en nuestra casa”, escribió el “submarino amarillo” en Twitter.

CAMPAÑA CONTRA EL RACISMO

Tras el incidente del hace una semana, Vinicius compartió en Instagram una fotografía suya en blanco y negro acompañada de un mensaje en donde afirmaba que el racismo se ha normalizado en el futbol español gracias a la inacción de la federación y sus dirigentes.

“El campeonato que alguna vez fue de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi, hoy es de los racistas […] “No fue la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. El racismo es normal en La Liga. La competición cree que es normal, la Federación también y los adversarios lo alientan”, escribió el futbolista.

Dirigentes, jugadores en activo y retirados, así como otros deportistas se solidarizaron con Vinicius. Sin embargo, Javier Tebas, presidente de La Liga arremetió contra el brasileño a quien le pidió informarse antes de realizar cualquier tipo de afirmación.

“Antes de criticar e injuriar a LaLiga, es necesario que te informes adecuadamente Vinicius. No te dejes manipular y asegúrate de entender bien las competencias de cada uno y el trabajo que venimos haciendo juntos”, afirmó el responsable de la competición española.

El brasileño respondió y criticó que el presidente de LaLiga apareciera en redes sociales para atacarlo y no para ocuparse en atender el problema.

“Una vez más, en lugar de criticar a los racistas, el presidente de la Liga aparece en las redes sociales para atacarme […] Por más que hablas y finges no leer, la imagen de tu campeonato se estremece. Mira las respuestas a tus publicaciones y llévate una sorpresa… Omitirte solo te hace igual a los racistas. No soy tu amigo para hablar de racismo. Quiero acciones y castigos”.

El lunes, Vinicius compartió en Instagram un video en el cual recopila diversos ataques, insultos, agresiones y ofensas que ha sufrido por parte de las aficiones rivales. “¿Hasta cuándo?”, fue el mensaje que acompañó a la grabación. “El racismo es un delito. No castigarlo es ser cómplice”.

En tanto, Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol reconoció que el país padece un problema de racismo.

“Mientras que haya un solo indeseable o un grupo de indeseables que insulte por condición sexual, color de piel o por credo, tenemos un grave problema. Tenemos un problema que mancha a un club, a una afición, a todo un país”, dijo en declaraciones recogidas por la agencia AP.

El Real Madrid respaldó a Vinicius y exigió a las autoridades que el incidente ocurrido el fin de semana sea investigado como un delito de odio.

“El Real Madrid muestra su más enérgica repulsa y condena los hechos sucedidos en el día de ayer contra nuestro jugador Vinicius Junior”, afirmó el club de la capital en uno de dos comunicados emitidos el lunes. “Estos hechos constituyen un ataque directo al modelo de convivencia de nuestro Estado social y democrático de derecho”.

En un segundo comunicado, el Real Madrid señaló a Rubiales como el gran responsable de lo ocurrido.

“Siendo como es el máximo responsable del fútbol español y del estamento arbitral, ha permitido que no se haya actuado de manera contundente, según los protocolos de FIFA, para evitar la situación a la que se ha llegado. La imagen de nuestro fútbol está gravemente dañada y deteriorada a los ojos de todo el mundo”, dijo el club.

El gobierno de España y diversos dirigentes del fútbol condenaron los insultos contra Vinicius, pero discreparon con el jugador por generalizar sobre España y que su población sea racista. El Presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y varios de sus ministros salieron en respaldo del jugador y criticaron al fútbol español.

“No es justo que un pobre muchacho que se está ganando la vida, y se está convirtiendo en uno de los mejores del mundo, ciertamente el mejor del Real Madrid, sea insultado en todos los estadios a los que va”, dijo Lula.

La Liga justifica su falta de acciones diciendo que su única facultad es presentar denuncias y que es responsabilidad de las autoridades sancionar a los responsables, y de la federación castigar a los clubes y árbitros.

CONSTANTES ATAQUES

La falta de acciones de parte de la Federación Española de futbol y LaLiga han propiciado que por años los jugadores, en su mayoría afrodescendientes, sean objetos de ataques e inclusive amenazas de muerte.

Vinicius no es el único jugador en el fútbol español o europeo víctima de abuso racial, sin embargo, el brasileño ha sido el foco de muchos actos de odio en años recientes, particularmente esta temporada por bailar cuando celebra sus goles.

En enero de este año, una efigie de Vinicius Jr. apareció colgada del cuello la mañana de un derbi entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid en la Copa del Rey. Al lado había un cartel con las palabras “Madrid odia al Real”.

Los responsables emplearon un maniquí de color con el nombre de Vinicius, le ataron una cuerda al cuello y lo colgaron de un paso elevado antes del amanecer.

LaLiga ha radicado querellas formales por conducta racista contra Vinicius en las últimas dos temporadas, pero la mayoría de los casos fueron archivados por los fiscales. Se espera que se presenta otra denuncia luego que se complete lo acaecido en Valencia.

Varios aficionados han recibido multas o vetados de los estadios por conducta abusiva, pero sólo un seguidor del Mallorca podría ser enjuiciado por proferir insultos racistas al jugador brasileño durante un partido.

El primer juicio contra un aficionado acusado de abuso racista en el fútbol profesional de España podría comenzar este año, y el mismo involucra a Iñaki Williams. El delantero del Athletic Bilbao fue víctima de insultos de un hincha del Espanyol durante un partido en 2020.

