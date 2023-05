Sujetos armados habrían sustraído a 2 o 3 empleados de call center: Fiscal de Jalisco

En uno de los domicilios se encontraron manchas de sangre en el suelo; así como cinchos, lo que hace suponer que hubo violencia en ese lugar.

Ciudad de México, 28 de mayo (SinEmbargo).- Luis Joaquín Méndez Ruiz, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Jalisco, dio a conocer el sábado que al menos dos o tres de los siete trabajadores de un call center en Jardines Vallarta habrían sido sustraídos por personas armadas.

“Sí tenemos preliminarmente información que el hecho por lo menos en dos o tres de los desaparecidos… sí se da con la modalidad violenta“, dijo el Fiscal jalisciense en un encuentro con medios de comunicación.

Además, explicó que, de acuerdo con testimonios recabados, personas armadas habrían ingresado a una finca ubicada en la calle Víctor Hugo, en la colonia Jardines de Vallarta, en el estado de Jalisco.

“Tenemos algunas versiones por parte de algunas personas, donde en efecto sí refieren la participación de sujetos armados en varios vehículos con un despliegue similar y con todas las características del crimen organizado”, agregó el funcionario.

En una primera casa, en la calle de Víctor Hugo 158, en la mencionada colonia, se encontraron manchas de sangre en el suelo, trapos y trapeadores; así como cinchos, lo que hace suponer que hubo violencia en ese lugar.

En el mismo lugar hallaron mariguana, aunque autoridades de la Fiscalía no pudieron determinar la cantidad de la misma.

Diversas hipótesis apuntan a que posiblemente se dedicaban en el call center a cobrar deudas a extranjeros y vender tiempos compartidos en hoteles.

Méndez Ruiz señaló que ubicaron al dueño de una finca en Jardines Vallarta y que, en la entrevista que sostuvieron con él, les reveló el nombre del arrendatario, quien ya es buscado.

La Fiscalía de Jalisco confirmó el día de ayer que se encuentran desaparecidos siete trabajadores de un call center de Zapopan, por lo que continúan las labores de búsqueda e investigación para dar con el paradero de dichas personas.

“La Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas (FEPD) de la Fiscalía del Estado (FE) continúa de manera ininterrumpida con la búsqueda e investigación de los empleados desaparecidos del call center realizando operativos, entrevistas, análisis de video grabaciones, así como testimoniales, en los que se han obtenido indicios para lograr avances en el caso”, informó.

De acuerdo con la dependencia, el pasado 23 de mayo, la FEPD primero tomó conocimiento de la denuncia por la desaparición de los hermanos Itzel y Carlos David “por hechos suscitados un día antes”.

En un comunicado, detalló que el mismo día por la noche, comparecieron familiares de Carlos Benjamín, “quienes referían que dicho joven desapareció desde el pasado 20 de mayo, sin embargo, mencionaron que su ocupación era comerciante en un negocio familiar, sin haber señalado ninguna relación con el caso del call center”.

La Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas #FEPD continúa de manera ininterrumpida con la búsqueda e investigación de los empleados desaparecidos del call center realizando operativos pic.twitter.com/6JAkK1mgoU — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) May 27, 2023

El día 24 de mayo, agregó la FGE, se recabaron las denuncias por la desaparición de Arturo y Jesús. Mientras que “el día 26 de mayo se recabó la denuncia por la desaparición de Mayra, quien estuvo relacionada con una investigación de fraude en el 2016; dadas sus actividades actuales, se indaga para agotar esta línea de investigación”.

Por último, señaló que ayer se recabó la denuncia hecha por familiares de Jorge. De este modo, esa “representación social ha ido recabando denuncias de manera gradual conforme las familias han comparecido”.

Asimismo, la Fiscalía de Jalisco explicó que de las acciones de inteligencia emprendidas, “se estableció que Carlos Benjamín sí trabajaba en el call center al momento de su desaparición, lo que no fue referido inicialmente para vincularlo entonces con los hechos que se investigan en este caso”.