Falta de agua marchita economía de Monterrey: cierran 10% de fondas y restaurantes

Ciudad de México, 28 de junio (SinEmbargo).– El sector industrial y de servicios de Nuevo León ya registra impactos económicos por la falta de agua prolongada por casi tres meses en la entidad. Algunas pequeñas y medianas empresas han reducido horarios de trabajo y un 10 por ciento de los 20 mil restaurantes locales, así como fondas, taquerías y cafeterías han tenido que cerrar, de acuerdo con Agua y Drenaje de Monterrey, la delegación estatal de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes (Canirac) y la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).

“Hemos tenido acercamientos con Canirac, nos han pedido flexibilidad en los horarios, pero no es posible, no tenemos la capacidad para zonificar. Les pido una disculpa, estamos apenados, pero no podemos dar permisos especializados a ciertos sectores industriales ni comerciales. Todos estamos pasando esta misma problemática”, aseguró en días pasados Juan Ignacio Barragán, director de Agua y Drenaje de Monterrey.