La tasa de desempleo en México baja durante mayo y se ubica en 3.3% interanual: Inegi

Ciudad de México, 28 de junio (SinEmbargo).- El número de mexicanos que laboró en mayo de 2022 fue de 57.1 millones de la Población Económicamente Activa (PEA), es decir, hubo un aumento de 2.2 millones de personas comparado con el mismo mes de 2021. Por otro lado, la población desocupada fue de 1.9 millones, lo que representa una reducción anual de 352 mil.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la tasa de desempleo en México se ubicó en un 3.3 por ciento de la PEA en mayo, 0.7 puntos porcentuales menos que hace un año.

Por sexo, la ocupación de hombres fue de 34.3 millones, cifra superior en 1.2 millones respecto al quinto mes de 2021, y la ocupación de mujeres fue de 22.9 millones, un millón más, en igual lapso de comparación.

Del total de ocupados, 38.6 millones de personas (67.5 por ciento) operan como trabajador subordinado y remunerado ocupando una plaza o puesto de trabajo, cifra mayor en 1.1 millones de personas en su comparación anual; 13.2 millones (23.1 por ciento) trabajan de manera independiente o por su cuenta sin contratar empleados. Esta última categoría de ocupación subió en 748 millones de personas.

Por su parte, tres millones (5.2 por ciento) son patrones o empleadores, cifra que se elevó en 205 mil, y finalmente 2.4 millones de personas (4.2 por ciento) se desempeñan en los negocios o en las parcelas familiares, contribuyendo de manera directa a los procesos productivos, pero sin un acuerdo de remuneración monetaria, dato superior en 142 mil personas frente a las de mayo de 2021.

El Inegi detalló que la población ocupada por sector de actividad se distribuyó de la siguiente manera: en los servicios se concentraron 24.7 millones de personas (43.2 por ciento del total), en el comercio 11.3 millones (19.8 por ciento), en la industria manufacturera 9.5 millones (16.7 por ciento), en las actividades agropecuarias 6.5 millones (11.3 por ciento), en la construcción 4.4 millones (7.8 por ciento), en “otras actividades económicas” (que incluyen la minería, electricidad, agua y suministro de gas) 426 mil personas (0.7 por ciento) y 317 mil (0.6 por ciento) no especificó su actividad.

En comparación con el mismo mes del año pasado, el sector con mayor incremento en su población ocupada fue el del comercio, con 920 mil personas, le siguieron la industria manufacturera, y restaurantes y servicios de alojamiento con aumentos de 671 y 552 mil personas, respectivamente.

La tasa de informalidad se ubicó en 31.8 millones de personas en mayo del año en curso, es decir, un 55.6 por ciento de la población ocupada, proporción superior en 0.1 puntos porcentuales a la del quinto mes de 2021.

En el caso de la población desocupada (población que se encuentra sin trabajar, pero que está buscando trabajo), se situó en 1.9 millones de personas, cantidad menor en 352 mil frente a la del mismo mes de 2021. Asimismo, representó una tasa de 3.3 por ciento de la PEA, tasa inferior en 0.7 puntos porcentuales a la de mayo del año pasado.

La población masculina desocupada fue de 1.4 y 1.1 millones de personas en mayo de 2021 y de 2022, respectivamente. Y la femenina pasó de 894 a 804 mil personas en el mismo lapso. En el mes de referencia, la Tasa de Desocupación (TD) en los hombres fue 3.2 por ciento y en las mujeres, en 3.4 por ciento.

Además, en mayo un 13.3 por ciento de los desocupados no contaba con estudios completos de secundaria, en tanto que los de mayor nivel de instrucción representaron el 86.7 por ciento.

Según la edad de los desocupados, el grupo de 25 a 44 años concentró la mayor población desocupada con el 45.2 por ciento, participación que se redujo en 0.7 puntos porcentuales respecto a igual mes de un año antes. En tanto, el grupo de 15 a 24 años representó el 30 por ciento de los desempleados, 0.2 puntos porcentuales por debajo de lo reportado en 2021; y el de 45 a 64 años agrupó 22.9 por ciento, un alza de un punto porcentual.

El Inegi precisó que en el mes de referencia, el 24 por ciento de las personas desocupadas buscó un empleo por más de tres meses, 28.8 por ciento duró desempleada más de un mes y hasta tres meses, y 41.2 por ciento buscó empleo hasta por un mes.

En el caso del agregado urbano de 32 ciudades del país, en donde el mercado de trabajo está más organizado, la desocupación se ubicó en 1.1 millones de personas, que representan una tasa de desocupación urbana de 4.2 por ciento para mayo de este año.