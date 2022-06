Mary Mara, actriz de Bones y La ley y el orden, muere ahogada en un río

MADRID, 28 de junio (EuropaPress).- Mary Mara, actriz conocida por sus papeles en series como Urgencias y Ray Donovan, falleció a los 61 años. Aparentemente la intérprete se ahogó en un río.

Tal como señala Variety, la Policía Estatal de Nueva York confirmó que el cuerpo de Mara fue hallado el pasado 26 de junio en el río San Lorenzo, en el pueblo de Cape Vincent. Según un comunicado, Mara se alojaba en la casa de verano de su hermana Martha. Una investigación preliminar sugirió que Mara murió ahogada mientras nadaba. Su cuerpo ha sido trasladado a la oficina del médico forense del condado de Jefferson, donde se realizará una autopsia para determinar la causa oficial de la muerte.

El mánager de la actriz, Craig Dorfman, confirmó su fallecimiento a la publicación. “Mary fue una de las mejores actrices que he conocido. Todavía recuerdo haberla visto en el escenario en 1992 en Mad Forest en Broadway. Era eléctrica, divertida y una gran persona. Todos la querían. La echaremos de menos”, dijo Dorfman.

Crushed to learn of Mary Mara’s untimely passing. We performed together back in 2008 in Malcolm Danare’s “In Heat” at the Lost Playhouse in LA. She was plowing through the aftereffects of Chemo. Brave, brilliant, Uber-talented. Earth will be much less-colorful without her. R.I.P. pic.twitter.com/sj1U8c6hyK

