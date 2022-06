Trump habría forcejeado con el Servicio Secreto para asistir a insurrección: Comisión

Los Ángeles, 28 de junio (La Opinión).- El expresidente Donald Trump dijo que no le preocupaban las armas que llevaban algunos de sus fieles seguidores el pasado 6 de enero porque: “no están aquí para lastimarme”, testificó Cassidy Hutchinson, exasesor de la Casa Blanca, ante la Cámara de Representantes el 6 de enero.

Frustrado porque sus partidarios no pudieron atravesar los magnetómetros en su mitin en Ellipse esa mañana, Trump transmitió su furia a los aliados que se encontraban detrás del escenario, así lo recordó Hutchinson en un video pregrabado que se reprodujo en la sala, mientras testificaba ante el panel el martes.

Después de que el Fiscal General William Barr le dijera a una agencia de noticas que no había evidencia de fraude en las elecciones de 2020, Trump arrojó su almuerzo contra una pared de la Casa Blanca en un ataque de furia y fue Hutchinson, quien se vio obligada a limpiar su desorden.

También retrató que el derrotado Presidente estaba muy enojado y violento el día que instó a sus seguidores a marchar hacia el Capitolio, donde algunos de ellos atacarían a la policía en un esfuerzo por revertir los resultados de las elecciones .

“NO ME IMPORTA UNA MIERDA QUE TENGAN ARMAS ”

Trump y Meadows no sólo ignoraron las advertencias sobre la violencia potencial el 6 de enero, sino que también querían que Trump se uniera a la marcha hacia el Capitolio, fue cuando él dijo que no estaba preocupado por las armas en la multitud que se había reunido cerca de la Casa Blanca porque: “No están aquí para lastimarme”, testificó Hutchinson.

“No me importa una mierda que tengan armas. No están aquí para lastimarme. Quita las malditas revistas, fueron las palabras que el ex presidente Trump dijo ese día, informó NBC News.