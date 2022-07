AMLO asegura que hay margen para reforzar austeridad en Gobierno; descarta despidos

López Obrador rescató que el Gobierno todavía tiene margen para reducir el gasto y adelantó habrá menos viajes al extranjero y reducción de viáticos.

Ciudad de México, 28 de julio (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador habló en su conferencia de prensa del reforzamiento de la política de austeridad y reducción del gasto, pero descartó que haya recorte de personal en el Gobierno.

“Lo que es sagrado es la nómina, todos los que trabajan al servicio del pueblo, maestros, médicos, enfermeras, servidores públicos, todos, marinos, soldados, todos tienen garantizados sus sueldos, aguinaldos. No hay recortes [de personal] y eso es lo que vamos a ver hoy y también vamos a proyectar el presupuesto que por Ley tenemos que enviar estos días un anteproyecto al Congreso”, dijo.

“La austeridad no es un asunto administrativo, es de principios“ Pese a las constantes reducciones en el gasto del Gobierno, "sí hay siempre márgenes" para pasar de la "Austeridad Republicana" a la "Pobreza Franciscana", dijo el presidente. pic.twitter.com/4ViywJdkgW — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) July 28, 2022

Asimismo, el Ejecutivo aseguró que no habría “dificultad” y que no se detendría ninguna obra pública con los recortes. “No vamos a detener ninguna obra, tenemos para terminar este año, no hay subejercicio”, aseguró.

López Obrador rescató que el Gobierno todavía tiene margen para reducir el gasto. “Sí hay siempre márgenes, tenemos que cuidar todos los gastos de operación. Ayer hablaba yo que no hemos comprado vehículos nuevos, ¿cuándo se había visto eso, en qué Gobierno? Si lo primero eran carros y aviones. Todo eso ya no existe y el ejemplo lo da Presidencia”, añadió.

El Presidente había dicho en su conferencia de prensa de ayer que el Gobierno pretende pasar de la “austeridad republicana” a la “pobreza franciscana”, por lo que se buscará implementar medidas de austeridad adicionales.

Entre las medidas expuestas por el mandatario se encuentran evitar los viajes al extranjero y la reducción de viáticos.

De acuerdo con López Obrador, este plan de austeridad les ha permitido ahorrar un promedio de dos billones de pesos, logrados, entre otras cosas, gracias al combate al huachicoleo y a la exigencia del pago de impuestos a los grandes contribuyentes, así como con la prohibición de condonación de impuestos.

Asimismo, busca reformar la Ley de Austeridad para regular correctamente los sueldos de los funcionarios públicos y evitar que éstos ganen más que el titular del Ejecutivo.

Baia baia… Alejandro Gertz Manero y Arturo Zaldívar ganan más que AMLO. ¿A ellos no se les dice nada? pic.twitter.com/UV0OTJ17If — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) July 25, 2022

El pasado lunes, Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), expuso una lista de funcionarios públicos que ganan más que el mismo Presidente, es decir, un salario superior a los 136 mil 700 pesos mensuales.

“Vamos a ver ahora al Consejero de la Judicatura Federal, esos angelitos se llevan 286 mil 600 pesos, más del doble que el Presidente; el Magistrado presidente de la Sala Superior [del Tribunal Electoral de la Federación], 286 mil 501; un Ministro de la Suprema Corte, de 284 mil 500; la Gobernadora del Banco de México, amparada y sus funcionarios, todos ellos por arriba del Presidente: ella gana 248 mil 500; el Consejero del INE [Instituto Nacional Electoral] y también su equipo de primer nivel, todos por arriba del Presidente, gana 240 mil 500, poquito abajo del doble”, informó.