“Coyotes” estafan a migrantes por Face y WhatsApp, y los hunden en espiral de riesgo

Por Jesús García

Ciudad de México, 28 de julio (LaOpinión).– Si bien miles de personas que viven en América Latina tienen el sueño de buscar una vida mejor en los Estados Unidos, ese anhelo es utilizado por los “coyotes” o “polleros”, contrabandistas que operan en muchas ocasiones con el crimen organizado, para mentir a los migrantes en Facebook y WhatsApp sobre la apertura de la frontera, cobrarles miles de dólares, pero ponerlos en peligro.

Las mentiras y desinformación ha sido demostrada por un estudio realizado por Tech Transparency Project (TTP), la cual revela que los migrantes reconocen la existencia de ese tipo de “gancho”, pero afirman no tener modo de saberlo.

“TTP también encontró una gran cantidad de publicaciones que difunden información errónea sobre la ley de inmigración, las condiciones a lo largo de la ruta hacia los Estados Unidos y las oportunidades disponibles para los migrantes”, advierte el reporte.

