EU: Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, es trasladado a una cárcel de Chicago

Ciudad de México, 28 de julio (SinEmbargo).– Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, fue enviado ayer al Centro Metropolitano Correccional de Chicago, la misma prisión en la que fue recluido su hermano Ovidio en septiembre de 2023.

De acuerdo con la Oficina Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés), a Guzmán López, también conocido como “El Güero”, le fue asignado el número de registro 08260-506.

El hijo de “El Chapo” estaría acusado en una Corte Federal de Illinois, junto al resto “Los Chapitos”, por tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y mariguana, así como por posesión de armas de fuego.

Guzmán López deberá comparecer ante un Tribunal la próxima semana en Chicago, donde fue acusado por primera vez de narcotráfico hace unos seis años.

​El Centro Metropolitano Correccional de Chicago es un centro administrativo con capacidad para más de 480 internos, entre hombres y mujeres. La instalación cuenta con 27 pisos y varias unidades de vivienda en cada uno de ellos. Es conocido por ser un rascacielos en forma de triángulo con ventanas altas, estrechas y espaciadas irregularmente a lo largo de cada pared.

“El Güero” fue detenido el pasado jueves en un aeropuerto de El Paso, Texas, cuando llegaba en un avión junto con Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa.

Las fuerzas de seguridad estadounidenses arrestaron a dos altos líderes del poderoso Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones delictivas más dominantes en México, informó el jueves pasado el Departamento de Justicia.

Estados Unidos ofrecía 15 millones de dólares de recompensa a cambio de información para su captura, pues durante años ha sido un objetivo clave del Gobierno estadounidense en su intento de acabar con los líderes del poderoso Cártel de Sinaloa, una organización responsable del tráfico de enormes cantidades de droga a través de la frontera.

El Secretario de Justicia de Estados Unidos, Merrick B. Garland, en su comunicado sobre la captura afirmó que ambos líderes del narcotráfico enfrentan múltiples cargos “por dirigir las operaciones criminales del cártel, incluidas sus mortales redes de fabricación y tráfico de fentanilo”.

