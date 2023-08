Sujeto golpea brutalmente a un perrito en Huejotzingo, Puebla; ya fue identificado

Los vecinos identificaron al agresor que antes había mostrado intolerante a las mascotas que viven en el fraccionamiento.

Puebla, 28 de agosto (AmbasManos).- En redes sociales, se dio a conocer la identidad del sujeto que golpeó brutalmente a un perro en el municipio de Huejotzingo.

Este 27 de agosto, se difundió el video captado por una cámara de seguridad en el que un hombre, sin ninguna razón, le da tremenda golpiza a la mascota.

Los hechos ocurrieron en un edificio del Fraccionamiento Los Sauces del Pueblo Mágico.

Esta brutal golpiza a un perrito sucedió en Huejotzingo, Puebla. Un hombre subió a un tercer piso, pateó al lomito y luego lo lanzó del edificio. No comparto el video porque las imágenes son tremendamente dolorosas. Si usted reconoce a este sujeto, ¡DENÚNCIELO! pic.twitter.com/qI4YwEE9pj — 𝙍𝙪𝙩𝙝 𝘽𝙖𝙧𝙧𝙞𝙤𝙨 𝙁𝙪𝙚𝙣𝙩𝙚𝙨 (@rbarriosfuentes) August 28, 2023

El agresor subió las escaleras del lugar y de la nada, comenzó a patear al perro de raza pequeña que se encontraba resguardado en un pequeño corral. El perrito recibió varios golpes en todo el cuerpo y el hombre lo azotó contra la pared.

En un arranque, el sujeto tomó a la mascota por las patas y lo aventó desde la planta alta. Después de haber maltratado al animal, el hombre huyó del lugar.

De acuerdo con versiones extraoficiales, lo reconocieron como vecino del fraccionamiento Los Sauces.

Posteriormente, un veterinario atendió a la pequeña mascota. Tras ser víctima de una terrible golpiza, su estado de salud es grave y sólo sufrió la fractura de una patita.

Después de darse a conocer el video, los usuarios de redes mostraron su indignación y pidieron la intervención del Instituto de Bienestar Animal (IBA).

También hicieron un llamado al gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes y a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla para iniciar las investigaciones y evitar que este delito quede impune.

Horas después, lograron dar con el nombre del supuesto agresor. Lo identificaron como Javier López Morales y cuyas fotos ya circulan para dar con su paradero.

Por otro lado, se espera que el dueño de la mascota realice las denuncias correspondientes.

El pasado 13 de agosto, integrantes del Movimiento Animalista de Puebla se manifestaron para exigir justicia por los casos de maltrato animal que han ocurrido en días recientes.

