Pumas cae 2-3 ante Austin y Xolos es goleado 3-0 por Los Ángeles FC en la Leagues Cup

El equipo universitario no pudo remontar el marcador a pesar de tener un hombre más en el campo; por su parte, el conjunto de Tijuana debió jugar la mayor parte del encuentro sin la presencia de su director técnico, quien fue expulsado por discutir con el cuerpo arbitral.

Por Sebastián Gómez y Carlos Zúñiga

Ciudad de México, 27 de julio (AS México).- Vaya exhibición la que mostraron los Pumas de la UNAM la noche del viernes, pues no sólo dejaron en claro que los torneos internacionales aún les pesan, sino que también expusieron a su plantel (mismo que presumía ser de los más completos en últimos años), ante un Austin FC que, sin la mayor de las propuestas ni la más clara de las ideas, con 10 hombres desde el minuto 34, logró sacarles el partido.

Un planteamiento cuestionable desde el arranque (sin Huerta, ni “Memote” o Funes Mori de titulares), y un Gustavo Lema que saltaba al terreno de juego para únicamente especular. Basado en la teoría de enfrentar a un rival que lucía inferior en el papel, el estratega argentino dispuso de jugadores que no son habituales en el esquema regular y, desde temprano, se dio cuenta del grave error que había cometido.

Con la llegada del primer gol cortesía de Alexander Ring, y un partido que se complicaba en lo absoluto al término de la primera parte por el segundo tanto de los verdinegros (Gyasi Zardes), fue que el mister del Pedregal se observó contra las cuerdas y, por fin, se encontró lo suficientemente presionado como para permitir a su mejor hombre ingresar al partido.

Así como entró, el “Chino” respondió de inmediato. Desborde por banda derecha y un disparo flojo que, gracias a la mala atajada de Cleveland, quedaba a la deriva para que Alí Ávila lograra empujarla; desventaja de sólo una anotación, que sumada a la roja que vio Bukari, auguraba un mejor desenlace. Para la mala fortuna y preparación de los “Felinos”, el resto del encuentro no pudo ser peor.

Una vez retomadas las acciones, sólo le bastaron 10 minutos a Sebastián Driussi para ganarle la espalda a los defensores (Lisandro Magallán no jugó por lesión) y solo junto a su alma, tener el arco abierto para colocar el tercero en la pizarra. La misión se hacía cada vez más imposible y los universitarios no daban crédito a la entrega que Austin dejaba en el campo de batalla.

Con el avanzar del cronómetro y ya durante la recta final, fue Guillermo Martínez quien pasó de ser el héroe al villano del partido en un abrir y cerrar de ojos, pues al minuto 72 puso la diana con la que se acercaban peligrosamente, no obstante, al minuto 94, falló el penal que les permitía mandar el duelo a la tanda directa de penales. Al final, los Pumas cayeron con un hombre de más y un sinfín de oportunidades que se quedaron a la deriva, producto nuevamente del exceso de confianza y una manía incomprensible por no tomarse con seriedad las situaciones que, gusten o no (Leagues Cup), deben enfrentar.

LOS ÁNGELES FC GOLEA A XOLOS

Xolos de Tijuana se suma a los Pumas de la UNAM dentro de las bochornosas actuaciones en esta primera jornada de la Leagues Cup. El “Xolaje” se quedó sin su estratega muy pronto en el encuentro y pese a superar con creces al rival en la posesión del balón, nunca lograron inquietar al histórico Hugo Lloris.

Aún con ambos equipos haciendo ajustes a lo mostrado por el rival, transcurría apenas el minuto nueve del encuentro cuando Denis Bouanga exhibió la lentitud y displicencia de la defensiva tijuanense para desbordar por el costado izquierdo, y en un centro diagonal encontrar a un apenas habilitado Cristian Olivera para abrir el marcador.

Par de minutos después, Christian Rivera cayó al terreno de juego de forma muy descompuesta por lo que no pudo continuar, acción en la que Juan Carlos Osorio se molestó en demasía por el accionar del central, Bartón Cisneros, y tras una acalorada discusión con tres de los cuatro miembros del cuerpo arbitral en el campo, el colombiano se fue merecidamente expulsado.

A partir de ahí, parecía que Xolos había sobrevivido al cúmulo de golpes anímicos y había domado a un Los Ángeles FC (LAFC) que ya solamente perseguía el balón, sin embargo, los “fronterizos” nunca pudieron causarle peligro serio a Hugo Lloris y rumbo al final de la primera mitad Cristian Olivera ejerció una presión alta para recuperar el balón muy cerca del área rival, y en un centro que pasó de largo para Toño Rodríguez, Denis Bouanga marcó el segundo para los negro y oro.

Con los ajustes del medio tiempo, Xolos aspiraba a responder rápido y meterse al encuentro; dichas aspiraciones les duraron apenas seis minutos ya que nuevamente se fusionaron Denis Bouanga y Cristian Olivera quien, tras una serie de rebotes, envió el balón al fondo para marcar su doblete, y el tercer y definitivo tanto del encuentro. Pese a un par de intervenciones más de Toño Rodríguez, el marcador no se movió más.

Ahora, ambos clubes piensan en los Vancouver Whitecaps, tercer miembro del grupo Este 3. LAFC enfrentará al club canadiense el próximo martes 30 de julio, mientras que los Xolos lo harán hasta el sábado 3 de agosto.

