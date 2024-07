El FBI confirma que fue una bala lo que impactó a Trump en el atentado en su contra

Por Jill Colvin, Eric Tucker, Bernard Condon y Jim Mustian

WASHINGTON (AP).- Casi dos semanas después del intento de asesinato contra Donald Trump, el FBI confirmó el viernes que, en efecto, fue una bala la que impactó la oreja del expresidente, con lo que pretende aclarar las versiones contradictorias sobre qué causó las heridas del exmandatario después de que un hombre armado abriera fuego en un mitin en Pensilvania.

“Lo que golpeó al expresidente Trump en la oreja fue una bala, entera o fragmentada en trozos más pequeños, disparada desde el rifle del sujeto fallecido”, dijo la agencia en un comunicado.

La declaración del FBI representa el relato más definitivo de las fuerzas policiales sobre las heridas de Trump, y se difundió luego de comentarios ambiguos vertidos esta semana por el director Christopher Wray que parecían poner en duda si Trump había sido realmente alcanzado por una bala.

El comentario provocó la furia de Trump y sus aliados, y avivó las teorías conspirativas que han florecido en todo el espectro político en medio de una escasez de información tras el ataque del 13 de julio.

Hasta ahora, las fuerzas de seguridad federales implicadas en la investigación, incluidos el FBI y el Servicio Secreto, se habían negado reiteradamente a facilitar información sobre la causa de las heridas de Trump. El equipo de campaña de Trump también se ha negado a hacer públicos los expedientes del hospital donde fue atendido por primera vez o a poner a los médicos a disposición del público para responder a preguntas.

En su lugar, las actualizaciones han venido del propio Trump o del que fuera su médico en la Casa Blanca, Ronny Jackson, un firme aliado que ahora representa a Texas en el Congreso. Aunque Jackson ha estado tratando a Trump desde la noche del ataque, ha sido objeto de considerable escrutinio y no es su médico de cabecera.

La aparente reticencia del FBI a avalar inmediatamente la versión de los hechos del expresidente —junto con la molestia que él y algunos de sus partidarios han dirigido a la oficina tras el incidente— también ha aumentado la tensión entre el candidato republicano y la principal agencia policial federal del país, sobre la que pronto podría volver a ejercer el control.

Trump y sus partidarios han acusado repetidamente a las fuerzas de seguridad federales de ser utilizadas en su contra.

En un evento realizado más tarde el viernes en West Palm Beach, Florida, Trump provocó abucheos de la multitud cuando describió la insinuación de que podría haber sido herido por vidrio o metralla en lugar de una bala.

Trump apareció el viernes por primera vez sin un vendaje en la oreja derecha. Fotografías y videos tomados no mostraban indicios de hemorragia, ni agujeros o cortes distintivos.

Las preguntas sobre el alcance y la naturaleza de la herida de Trump comenzaron inmediatamente después del ataque, ya que su equipo de campaña y las agencias policiales se negaron a responder a preguntas sobre su estado o el tratamiento que recibió después de que se librara por poco de morir en un intento de asesinato por parte de un hombre armado con un rifle de alto poder.

I assume that’s the best apology that we’ll get from Director Wray, but it is fully accepted!@realDonaldTrump Donald Trump Truth Social 05:03 PM EST 07/26/24 pic.twitter.com/LQyQeZZewe

— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) July 26, 2024