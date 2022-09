“Todos tenemos derecho al descanso”, dice Senadora Caraveo, autora de reforma a LFT

Este martes la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado aprobó la reforma a la Ley Federal del Trabajo para aumentar de 6 a 12 días de vacaciones para quienes cumplan un año laborando y posteriormente, se incrementarán dos días por año trabajado hasta llegar a 20.

Ciudad de México, 28 de septiembre (SinEmbargo).- La Senadora de Morena Bertha Alicia Caraveo Camarena celebró que la iniciativa para aumentar el periodo vacacional de los trabajadores en México, de la cual es autora, haya avanzado en la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado.

La propuesta Caraveo Camarena busca reformar el artículo 76 de Ley Federal del Trabajo (LFT) que dicta que “los trabajadores que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un período anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a seis días laborables, y que aumentará en dos días laborables, hasta llegar a doce, por cada año subsecuente de servicios”.

“En esta iniciativa sostengo que todos y todas las mexicanas tenemos el derecho de vivir con dignidad y tener un debido descanso […] En nuestro país únicamente se gozan de seis días de vacaciones en el primer año, sobre todo si se trata de un nuevo empleo, y esta cifra nos coloca a la par de naciones como China. Por eso mi propuesta implica ampliar este número a doce días remunerados mínimos, es decir es un 100 por ciento de avance en esta materia”, comentó la Senadora Caraveo Camarena en entrevista con Daniela Barragán en el programa de Café y Noticias que se transmite por YouTube a través del canal de Sin Embargo Al Aire .

Países como Cuba, Brasil y Panamá, otorgan a sus empleados 30 días de vacaciones por año laborado, mientras que en México los trabajadores tienen derecho a tomar escasos seis días de descanso anualmente. Esta última cifra va aumentando conforme al derecho de antigüedad, sin embargo no logra compararse al periodo establecido en otros países de América Latina y el Caribe.

Bertha Caraveo señaló que de acuerdo con Our World in Data, página científica enfocada en problemas globales, en México durante el año de 1951 se trabajaron 2 mil 431 horas, “esto en comparación con el año 2017 representa una disminución de tan sólo el ocho por ciento”.

En contraste, Alemania reportó en 1870 un promedio 3 mil 284 horas trabajadas, cifra que disminuyó al menos un 60 por ciento para el 2017.

“Cabe destacar que Alemania ha crecido 20 veces sus ingresos lo que hace un balance significativo en donde el debido descanso no ha mermado la productividad económica. Esto es muy importante y hay que decirlo para aquellas personas o empresarios que estén pensando que no hay razón. Aquí debemos ganar todos”, expresó la Senadora de Morena.

Este martes la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado aprobó la reforma a la Ley Federal del Trabajo para aumentar de 6 a 12 días de vacaciones para quienes cumplan un año laborando y posteriormente, se incrementarán dos días por año trabajado hasta llegar a 20.

El pasado 24 de septiembre la agencia World Policy Analysis Center reveló a través del informe Is paid annual leave available to workers? que los trabajadores mexicanos son los que tienen menos días de vacaciones pagadas en América Latina, situación que lo pone a la par de países como Nigeria, Tailandia, Filipinas y China.

“Aquí recuerdo lo que decía Eva Perón (exprimera dama argentina) que ‘dónde hay una necesidad, nace un derecho’ y bajo ese supuesto yo creo que es importante actuar permanentemente […] Yo creo que aquí el sector empresarial tiene que tomar conciencia de que van a ganar más pero que también hay que proporcionar lo que soliciten los trabajadores”, concluyó Bertha Alicia Caraveo Camarena.