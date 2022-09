UE amenaza a Rusia con sanciones si confirma que fallas en gasoductos son deliberadas

Por Lorne Cook

BRUSELAS (AP).— La Unión Europea sospecha que los daños en dos gasoductos submarinos fueron un sabotaje y amenazó con represalias a cualquier ataque a la red energética europea, según dijo el miércoles el jefe de la política exterior comunitaria, Josep Borrell.

“Toda la información disponible indica que esas fugas son el resultado de un acto deliberado”, dijo Borrell en un comunicado en nombre de los 27 estados miembros. “Cualquier interferencia deliberada de la infraestructura energética europea es completamente inaceptable y encontrará una respuesta firme y unida”.

Los sismólogos reportaron el martes varias explosiones en el Mar Báltico, antes de que se descubrieran las inusuales fugas en dos ductos de gas natural que van de Rusia a Alemania. Los incidentes se produjeron en medio de los esfuerzos de la UE por contener los precios disparados del gas y la electricidad.

Algunos líderes europeos y expertos apuntaron a un posible sabotaje debido al pulso energético con Rusia provocado por la guerra en Ucrania. Las tres filtraciones se reportaron en los Nord Stream 1 y 2, que están llenos de gas natural aunque no estén entregando combustible a Europa.

Los gasoductos permiten llevar gas a Alemania sin pasar por Ucrania o Polonia. Los daños implican que es improbable que los ductos puedan llevar gas a Europa este invierno, incluso si apareciera la voluntad política de ponerlos en marcha, según los analistas.

Borrell dijo que la UE apoyará cualquier investigación sobre los daños y “tomará más medidas para aumentar nuestra resiliencia en seguridad energética”.

