El huracán “Ian” se vuelve un monstruo categoría 5 al salir de Cuba, y va a Florida

Por Curt Anderson

ST. PETERSBURG, Florida, EU (AP).— El huracán “Ian” ganó fuerza rápidamente el miércoles ante la costa suroeste de Florida, con vientos máximos de hasta 250 km/h (155 mph), y rozaba la peligrosa categoría 5. Los fuertes vientos y los aguaceros golpeaban la poblada costa floridana del Golfo de México, con Naples y Sarasota en “máximo riesgo” de sufrir devastadoras marejadas ciclónicas.

Los cazadores de huracanes de la Fuerza Aérea de Estados Unidos confirmaron que “Ian” se fortaleció sobre las cálidas aguas del Golfo tras barrer Cuba, donde dejó inutilizada la red eléctrica y provocó un apagón generalizado en la isla.

El meteoro podría causar una marejada ciclónica de hasta 3.6 metros (12 pies), dijo el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés), con sede en Miami, que pidió a la población que desaloje la zona de peligro si pueden. Las autoridades ordenaron la evacuación obligatoria de más de 2.5 millones de personas, aunque legalmente no se puede forzar el desalojo.

Time is quickly running out for residents to rush preparations to completion on the southwestern Florida peninsula as Hurricane #Ian nears.

Tropical-Storm-Force winds already beginning to affect coast. Conditions will rapidly deteriorate & catastrophic wind damage is expected. pic.twitter.com/eHhEwPNLoY

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 28, 2022