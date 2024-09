“El Piyi” y otras 6 personas son vinculadas a proceso por posesión de armas de fuego

Ciudad de México, 28 de septiembre (SinEmbargo).- Fernando Pérez Medina, mejor conocido como “El Piyi” y jefe de sicarios de “Los Chapitos”, fue vinculado a proceso junto con seis sujetos más tras ser detenidos la semana pasada por la Guardia Nacional (GN) en posesión de una gran cantidad de armas.

En audiencia de imputación, el Juzgador del Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en Almoloya de Juárez, señaló que las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (Femdo), son suficientes para procesar a “El Piyi” y sus cómplices por delitos de portación y acopio de armas de fuego.

El 19 de septiembre del presente año, derivado de una denuncia anónima, en la localidad de El Alto, en Culiacancito, Sinaloa, elementos de la Guardia Nacional, realizaron la detención de Fernando “N”, Kevin “N”, Carlos “N”, José “N”, Cristian “N”, Jorge “N” y Mario “N”, en flagrancia al portar diversas armas de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, así como cartuchos, cargadores y diversos narcóticos.

Posteriormente en audiencia, el Ministerio Público Federal (MPF), aportó los datos de prueba suficientes para obtener la vinculación a proceso por los delitos mencionados; además, se impuso prisión preventiva justificada y un plazo de cuatro meses de investigación complementaria. Quedaron recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 Altiplano.

Asimismo, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) detuvieron a “El Piyi”, supuestamente uno de los principales sicarios o asesinos, además de jefe de seguridad de “Los Chapitos”, como se conoce a Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, alias “El Chapito” y “El Alfredillo”, así como Joaquín y Ovidio Guzmán López, “El Ratón”, todos hijos del capo sinaloense Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, “El Chapo”.

El operativo ocurrió por la tarde en la zona habitacional de Santa Fe de Culiacán, Sinaloa, estado que en las últimas semanas ha vivido una jornada violenta. Un convoy de más de veinte unidades artilladas, con el respaldo de un helicóptero, aseguraron una residencia ubicada en el fraccionamiento Monserrat, donde supuestamente fue detenido el sospechoso.

“El Piyi” fue aprehendido junto con seis de sus secuaces, durante un operativo implementado por el Ejército y la Guardia Nacional (GN), en el sector Santa Fe, en la zona norponiente de la capital sinaloense.

“El Piyi” es señalado de formar parte del brazo armado del Cártel de Sinaloa que dirigía Nestor Isidro Pérez Salas, el Nini, y que ahora presuntamente se encuentra bajo el mando de Jorge Humberto Figueroa Benitez, el Perris o el 27. También se le atribuye ser uno de los colaboradores más cercanos de “El Perris” y “El Nini”, este último detenido el 22 de noviembre de 2023 en Culiacán.

