GP de México: Ferrari domina la práctica 1 y “Checo” Pérez queda en tercero

Madrid, 28 Oct. (EUROPA PRESS).- El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Ferrari) fue el más rápido este viernes de la primera tanda de entrenamientos libres del Gran Premio de México, mientras que el piloto mexicano, Sergio “Checo” Pérez, terminó en tercer lugar.

Sainz empezó el asalto al Autódromo Hermanos Rodríguez de la misma manera que la pasada semana en Austin. El madrileño avisó ya antes de Las Américas que tiene entre ceja y ceja celebrar un triunfo en la recta final del Mundial y así aprieta, aunque en suelo yanqui se le truncó la pole en la primera curva de la carrera.

Just listen to the crowd noise as @SChecoPerez gets on track for the first time this weekend 😍#MexicoGP #F1 pic.twitter.com/GFkwuV8RdJ

— Formula 1 (@F1) October 28, 2022