ENTREVISTA ¬ Abuso a Esmeralda exhibe cadena de omisiones en Querétaro, acusa abogada

Ciudad de México, 28 de octubre (SinEmbargo).- La abogada Mayra Dávila, representante legal de Adax digitales, afirmó que el caso de abuso a Esmeralda, adolescente de 14 años quien sufrió un aborto espontáneo luego de ser víctima de una violación cometida por un familiar suyo, exhibe las omisiones de la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

En entrevista para el programa de “Café y Noticias”, el cual se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, la jurista señaló que desde el inicio de las investigaciones la Fiscalía no ha dejado de criminalizar a Esmeralda.

“En primer termino fue víctima de un delito de índole sexual y es a raíz de esta agresión que ella termina con este embarazo. Esa carpeta de investigación se inició posterior a los hechos de violación, ella nunca supo que estaba embarazada y cuando pasan todos estos eventos desafortunados es cuando ella confiesa la parte de la violación, entonces se inicia la carpeta, se llama a citar al agresor, el agresor va y dice que los hechos no son ciertos, posteriormente llega un análisis de genética donde sale positivo con el producto de la gestación. Significa, que desde ahí, tenemos una contradicción en la carpeta de investigación y en ese momento no se le volvió a citar al imputado para poder esclarecer los hechos, tampoco se le inició carpeta de investigación por falsedad de declaración ante las autoridades, sino que la Fiscalía con base en lo que ya había realizado en actos de investigación determina el no ejercicio de la acción penal por no encontrar elementos suficientes, dicen ellos, para acreditar un tema de violación”.