Monreal repite lo que dijo también Claudia: la elección de juzgadores no se detiene

Ciudad de México, 28 de octubre (SinEmbargo).- El Senador Ricardo Monreal arremetió en contra del proyecto del Ministro Juan Luis González Alcántara, que busca anular la Reforma al Poder Judicial de la Federación, respecto a la elección de jueces y ministros por el voto popular. Aseguró que esta no cuenta con validez y viola la Constitución de la Ley, así como el principio de legalidad.

“Nosotros no nos vamos a detener. Habrá elección de jueces y magistrados porque él no tiene competencia para invalidar una reforma constitucional. Viola el principio de legalidad, viola la doctrina, viola la jurisprudencia y asume un criterio totalmente caprichoso, arbitrario e ilegal. Por eso es normal, se veía venir cuando los jueces se atrevieron a emitir resoluciones de suspensión de la reforma”, destacó.

La tarde de este lunes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hizo público el proyecto que presentó el Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá sobre las acciones de inconstitucionalidad promovidas por partidos políticos en contra de la Reforma Judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Según el Ministro, la reforma viola principios esenciales de independencia y separación de poderes.

Lo que hoy explicó Ricardo Monreal va en línea con lo que también externó el fin de semana la Presidenta Claudia Sheibaum: la Reforma al Poder Judicial NO se detendrá y, por tanto, habrá elección popular de jueces, magistrados y ministros en junio de 2025.

El proyecto, que fue divulgado este lunes, plantea invalidar la elección por voto popular de jueces y magistrados locales y federales, pero avala la de ministros de la Corte, así como la de magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Ante ello, el Coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados señaló que la actual iniciativa busca “eliminar privilegios” dentro del Poder Judicial; sin embargo, determinó que esta sólo demuestra una postura “inconstitucional, ilegal y arbitrario”.

“Yo no creía que se atrevieran a tanto un ministro de la Corte, un juez o un magistrado, pero eso no nos va a detener. Vamos a continuar legislando, estableciendo límites en la Constitución para que no se cometan ese tipo de atrocidades y de inconstitucionalidades”, expresó.