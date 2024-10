Los Dodgers vencen 4-2 a los Yankees y están a solamente un juego del título mundial

Nueva York, 28 de octubre (AP).- Freddie Freeman igualó el récord de George Springer de jonrones en cinco juegos consecutivos de la Serie Mundial , al conectar un jonrón de dos carreras ante Clarke Schmidt de los Yankees de Nueva York en la primera entrada para poner a los Dodgers de Los Ángeles arriba 2-0 en el tercer juego el lunes por la noche.

En busca de su segundo título en cinco años, los Dodgers llegaron con una ventaja de 2-0 a la serie al mejor de siete.

Shohei Ohtani , que jugó dos días después de separarse parcialmente el hombro izquierdo, caminó en cuatro lanzamientos al comienzo de la entrada. Después de que Mookie Betts hizo un elevado, Freeman conectó un cutter alto con un conteo de 1-2 aproximadamente cinco filas hacia el fondo del jardín derecho.

FREDDIE FREEMAN, YOU ARE UNREAL. #WORLDSERIES pic.twitter.com/nmKvgGEMYQ

Freeman se convirtió en el tercer jugador en conectar jonrones en los primeros tres juegos de una Serie Mundial después de Hank Bauer en 1958 y Barry Bonds en 2002.

Conectó jonrones en los últimos dos juegos de Atlanta contra Houston en la Serie Mundial de 2021, y ha conectado en los tres juegos de esta. Freeman, de 35 años y ocho veces All-Star y MVP de la Liga Nacional en 2020, tiene siete carreras impulsadas en la Serie.

Freeman se torció el tobillo derecho el 26 de septiembre contra San Diego mientras intentaba evitar que Luis Arráez de San Diego lo tocara en la primera base y se perdió los últimos tres juegos de la temporada regular de los Dodgers.

FREDDIE FREEMAN.

AGAIN.

ARE YOU SERIOUS?! #WorldSeries pic.twitter.com/8fnqpcSrjp

— MLB (@MLB) October 29, 2024