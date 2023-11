Hombres que secuestraron barco comercial cerca de Yemen eran somalíes y no hutíes: EU

Por Tara Copp

WASHINGTON (AP).— Los cinco hombres armados que fueron capturados por las fuerzas estadounidenses después de secuestrar un buque comercial cerca de Yemen durante el fin de semana, presumiblemente eran somalíes y no rebeldes hutíes respaldados por Irán, informó el Pentágono el lunes.

Los hutíes han llevado a cabo ataques contra buques comerciales recientemente, hechos considerados como parte de un incremento en la violencia de la región debido a la guerra entre Israel y Hamás.

Aunque el Pentágono aún analizaba los motivos del ataque más reciente, “sabemos que no son hutíes”, dijo el Secretario de prensa del Pentágono, el general de brigada Pat Ryder. No descartó que de alguna manera los rebeldes estén vinculados al ataque.

The USS Mason, with allied ships from the combined Maritime Forces Counter-Piracy Combined Task Force 151 and associated aircraft, responded to a distress call from the Central Park when they came… pic.twitter.com/YB5Bmv757O

