EU cierra paso en un cruce fronterizo de Texas y limita tránsito en otro de Arizona

PHOENIX, 28 de noviembre (AP).— Un cruce fronterizo de Texas fue cerrado el lunes a los vehículos mientras que en la frontera de Arizona se limitó el tránsito en otro cruce con el fin de canalizar más recursos al control de los ingresos irregulares, informaron autoridades federales de Estados Unidos, el indicio más reciente de cómo los veloces cambios en las rutas migratorias le dificultan al Gobierno el regular el ingreso de personas.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus iniciales en inglés) anunció el cierre de uno de los dos puentes vehiculares en Eagle Pass, Texas, una localidad de unos 30 mil habitantes que, durante cierto tiempo el año pasado, se convirtió en el corredor con más cruces. La agencia también redujo el ingreso de vehículos en Lukeville, Arizona, un remoto cruce fronterizo en el desierto que se ha convertido en una importante ruta migratoria en los últimos meses.

“Estados Unidos continúa registrando niveles elevados de encuentros con migrantes en la frontera suroeste, impulsados por traficantes que propagan desinformación para aprovecharse de individuos vulnerables y alentar la migración”, señaló la CBP en un comunicado. “A medida que respondemos con recursos adicionales y aplicamos las consecuencias por ingresos ilegales, las tendencias migratorias también cambian”.

The U.S. border is not open to unlawful migration: https://t.co/HriWcruv1H

Lukeville forma parte del sector Tucson de la Patrulla Fronteriza, el cual fue por mucho el de mayor actividad en octubre entre los nueve sectores que se ubican a lo largo de la frontera con México.

John Modlin, jefe del sector, dijo el domingo que la actividad de todas las cuentas de redes sociales del sector se reduciría temporalmente en respuesta al “actual incremento migratorio”.

“En este momento, se requiere de todo el personal disponible para abordar esta oleada sin precedentes”, escribió Modlin en la plataforma X, anteriormente Twitter. “El equipo de redes sociales volverá una vez que la situación lo permita”.

In light of the ongoing migration surge, all Tucson Sector Border Patrol social media accounts will be temporarily reduced to maximize our available staffing in support of our current operational challenges. 2/4

— John R. Modlin (@USBPChiefTCA) November 27, 2023