La SSPC exhibe a jueces por favorecer a “El Nini”, Lozoya y hermana de Juan Collado

Como cada martes, el Subsecretario de Seguridad destacó la mala actuación que han tenido algunas y algunos de los integrantes del Poder Judicial en casos clave para el Gobierno federal.

Ciudad de México, 28 de noviembre (SinEmbargo).- Luis Rodríguez Bucio, Subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, exhibió esta mañana a tres jueces que han favorecido a presuntos criminales. Entre los casos en los que están involucrados, se encuentran el de Juan Collado, el de Emilio Lozoya y el de Néstor Isidro, alias “El Nini”.

En la sección de Cero Impunidad de la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el Subsecretario de Seguridad expuso a Jorge Antonio Medina Gaona, Juez Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México.

Bucio explicó que el Juez otorgó una suspensión provisional en favor de Lucía “N”, hermana de Collado, quien promovió un “amparo buscapiés” en contra de una posible orden de aprehensión, detención, búsqueda y localización que haya en su contra para el efecto de que se no se le prive de su libertad.

De acuerdo con el funcionario, el Juez tomó la determinación de la suspensión, pues se le puede causar daños y perjuicios de difícil reparación.

“Su hermano Juan ‘N’ ha sido beneficiado por jueces federales en los procesos que enfrente por defraudación fiscal, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, argumentando cuestiones de salud”, recordó.

Asimismo, el Subsecretario también señaló a Ana Lilia Osorno Arroyo, Jueza Segunda de Distrito de Materia de Extinción de Dominio con competencia en toda la República, quien declaró improcedente la acción de extinción de dominio promovida por la Fiscalía General de la República (FGR) contra Emilia Lozoya por la adquisición de un inmueble con un valor de más de 38 millones de pesos de procedencia ilícita, y ordenó levantar el aseguramiento del bien.

#FGRInforma | El inmueble que Emilio “L”, adquirió ilegalmente con fondos provenientes de lavado de dinero, sigue asegurado y no será devuelto. El criterio de la Jueza Federal Ana Lilia Osorno Arroyo es inaceptable, al negar aplicación obligatoria de la Ley Nacional de Extinción… pic.twitter.com/Qir4IEJJMN — FGR México (@FGRMexico) November 26, 2023

La Jueza refirió que a Lozoya no le aplicaba la nueva normatividad de extinción de dominio del año 2019, pues él adquirió el inmueble en el 2012.

Bucio adelantó que la decisión será apelada por la Fiscalía ante el “inaceptable criterio de la Jueza”, porque consideran que es contrario a los artículos 12 y 6 transitorio de la Ley en la materia, aunque el inmueble continuará asegurado porque está con otro proceso penal.

De la misma forma, Rodríguez Bucio denunció a María del Carmen Sánchez Cisneros, Jueza Cuarta en Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, ya que el día de la detención de Néstor Isidro Pérez Salas, alias “El Nini”, le otorgó de manera inmediata una suspensión de plano para evitar que el presunto delincuente fuera extraditado a Estados Unidos.

“El quejoso había manifestado en su amparo actos de tortura e incomunicación, sin embargo, el 23 de noviembre de 2023, el Actuario del Juzgado se cercioró que el detenido se encontraba en buenas condiciones, no presentaba lesiones visibles, golpes o moretones, y no había sufrido de malos tratos”, detalló.

Por su parte, López Obrador también reclamó la acción de la Jueza con “El Nini” por la inmediatez con la que fue concedido el amparo para que no fuera extraditado a Estados Unidos.

“Este caso, Néstor Isidro, y una Jueza, casi al momento de la detención le ofrece el amparo para que no sea extraditado. ¿Qué es eso? Si esto no es corrupción, que me digan los ministros de la Corte y el Consejo de la Judicatura de qué se trata. ¿Esto es derecho? Esto es chueco a todas luces. No se necesita ser doctor en Derecho, pertenecer al Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM o a los colegios de abogados”, reclamó.