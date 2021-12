VIDEO: Hugh Jackman da positivo a COVID y pide a sus seguidores seguirse cuidando

Por Israel García

CIUDAD DE MÉXICO, 28 de diciembre (Vanguardia).- A través de su cuenta de Twitter el cantante y actor Hugh Jackman compartió con sus fans y la prensa que resultó positivo ala COVID-19, hecho que frena sus actividades profesionales.

Just wanted you to hear it from me. I tested positive for covid. Mild symptoms and as soon as I’m cleared … looking forward to getting back to The Winter Garden! @MusicManBway pic.twitter.com/q1oEAzXX02

— Hugh Jackman (@RealHughJackman) December 28, 2021