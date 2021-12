“Pasaré solo Navidad”: Eduardo Verástegui revela que dio positivo por coronavirus

Ciudad de México, 20 de diciembre (SinEmbargo).- El actor mexicano Eduardo Verástegui dio a conocer que dio positivo por coronavirus.

“¡Familia querida! Aquí estamos. Esta vez, me tocó a mí. Con buen ánimo y tranquilo, sin más novedades que la prueba PCR positiva (sic)”, escribió el también productor en su cuenta de Twitter.

¡Familia querida! Aquí estamos. Esta vez, me tocó a mí. Con buen ánimo y tranquilo, sin más novedades que la prueba PCR positiva. Esta experiencia de aislamiento y el hecho de que ya casi es Navidad, me hace sentir muy cerca de quienes ya han atravesado lo mismo. ¡Vamos con todo!

De acuerdo con el mensaje de Verástegui, el aislamiento que está viviendo días previos a la Navidad lo “hace sentir muy cerca de quienes ya han atravesado lo mismo”.

“Pasaré solo Navidad, pero a la vez, estaré junto a todos ustedes (sic)”, recalcó.

El pasado mes de octubre el actor fue duramente criticado luego de haber compartido un mensaje asegurando que no confiaba en las vacunas contra la COVID.

“No me he vacunado ni me voy a vacunar. No confío en las personas que están detrás de las vacunas. Mucho cuidado familia, sobrios, alertas y vigilantes que el diablo, el adversario, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Nos quieren despoblar. Tranquilos, Dios al frente”, compartió en Twitter.