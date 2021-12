Alfaro ya ha intentado usar instituciones para coartar la libertad de expresión: A19

La organización defensora de activistas y periodistas rechazó que el Gobierno de Jalisco haya anunciado emprender acciones legales en contra del reportero Ricardo Ravelo Galo, e hizo un llamado a la administración federal a garantizar la seguridad del periodista y sus familiares.

Ciudad de México, 28 de diciembre (SinEmbargo).– La organización Artículo 19 rechazó la amenaza de inicio de acciones legales que realizó el Gobernador de Jalisco Enrique Alfaro Ramírez en contra del periodista Ricardo Ravelo Galo.

El día de ayer, durante una conferencia de prensa, el Gobernador Alfaro anunció que interpuso demandas en contra del periodista e investigador Ricardo Ravelo Galo, quien es columnista de SinEmbargo, por supuesto daño moral.

“Fue presentada la demanda por daño moral, estamos solicitando medidas cautelares, no voy a permitir que nadie ponga en entredicho mi fama pública y genere ese tipo de comentarios, simplemente no lo voy a permitir porque lo han intentado muchas veces, me parece una falta de respeto, incluso una falta de ética el hacer este tipo de comentarios, simplemente les diría, están presentadas las demandas por daño mora y estamos solicitando incluso medidas cautelares”, dijo el Gobernador de Jalisco.

La reacción del Gobernador se dio luego de que el periodista publicó los días 17 y 24 de diciembre dos artículos que son parte de una investigación periodística sobre la delincuencia organizada en la entidad, en los que expone información que supone existe protección del Gobierno de Alfaro a un grupo de la delincuencia organizada e incluso señala posibles vínculos entre el círculo cercano del Gobernador con actividades de liderazgo dentro de una organización criminal.

Artículo 19 señaló que esta no es la primera vez que el Gobernador intenta coartar la libertad de expresión usando a las instituciones del Estado.

“El primero de julio del 2018, derivado de la queja interpuesta por Alfaro, siendo apenas candidato ganador a la gubernatura, por conducto de la Comisión de denuncias y quejas del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, ordenó a Aristegui Noticias suspender la difusión de la nota ‘Enrique Alfaro: bajo investigación de EU por presuntos vínculos con el narcotráfico’, cuya autoría se atribuye a la periodista Anabel Hernández. Meses después (en diciembre del mismo año), tras una obsequiosa actitud del instituto y tribunal electorales locales que prolongaron de manera excesiva los plazos legales, la queja fue desechada por resultar improcedente la vía. Sin embargo, el daño ya estaba hecho y la información había dejado de circular desde julio de 2018”, destacó la organización en una alerta emitida esta noche.

En entrevista con Artículo 19, el periodista Ricardo Ravelo dijo: “Es sumamente difícil hacer periodismo de investigación en un país donde hay vínculos entre Gobierno y crimen organizado. Ante esta intimidación de la que soy objeto, solicito a las autoridades su respaldo porque temo por mi integridad física”.

Artículo 19 consideró “sumamente preocupante que el Gobernador pretenda censurar información e inhibir el debate y flujo de información sobre temas de interés público, pues como funcionario debe garantizar el derecho fundamental a informar y estar informados”.

⚠️#ALERTA: El gobernador de Jalisco, ⁦@EnriqueAlfaroR⁩, nuevamente acosa y censura a la prensa. Las acciones legales contra el periodista ⁦@RRavelo27⁩ constituyen un abuso de poder en contra de la libertad de expresión.https://t.co/BhfFUGrKho pic.twitter.com/RP8BcUlehi — ARTICLE 19 MX-CA (@article19mex) December 29, 2021

“Aún peor resulta la utilización de instituciones judiciales y/o administrativas para provocar esa censura, abusando incluso de figuras como las medidas cautelares para intentar bajar notas periodísticas de inmediato y sin resolverse los procesos legales de fondo”, agregó la organización defensora de los periodistas.

Artículo 19 recordó que el derecho a la libertad de expresión no solamente protege las informaciones, ideas y discursos bien recibidos desde el poder público, sino aquellos que pueden resultar chocantes, mordaces y hasta ofensivos. Ahí radica precisamente el valor democrático de este derecho.

“Bajo la misma tesitura y de conformidad a la Declaración Conjunta 2021 Sobre Líderes Políticos, Personas que Ejercen la Función Pública, y la Libertad de Expresión se establece que para la garantizar el mayor nivel posible de protección de la expresión política y de otros asuntos de interés público, los políticos y personas que ejercen la función pública deben tener un mayor nivel de tolerancia a la crítica que los ciudadanos comunes”, indicó.

La organización solicitó al Gobernador de Jalisco desistir de su demanda en contra del periodista Ricardo Ravelo, así como abstenerse de cualquier otra acción que vulnere la integridad y la labor periodística de Ricardo.

Instó también al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de derechos humanos y periodistas a contactar a Ricardo Ravelo a fin de analizar el riesgo en el que se encuentra y otorgar medidas de protección tanto a él como a su familia.

Por último, hizo un llamado a las autoridades investigadoras, administrativas y judiciales para que se abstengan de ejercer censura en contra del periodista mediante medidas desproporcionadas e ilegales.