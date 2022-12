Aerolínea deja miles de varados en EU tras tormenta invernal; le abren investigación

La aerolínea dijo que muchos pilotos y auxiliares de vuelo estaban fuera de posición para trabajar en sus vuelos. Los dirigentes de los sindicatos que representan a los pilotos y auxiliares de vuelo de Southwest culparon al anticuado software de programación de tripulaciones y criticaron a la dirección de la compañía.

Por David Koenig

DALLAS (AP) — Southwest Airlines volvió a cancelar miles de vuelos el martes tras la fuerte tormenta invernal que arruinó los planes de viaje navideños en diversas partes de Estados Unidos, y el Gobierno federal dijo que investigará por qué la compañía iba tan a la zaga de otras aerolíneas.

Un día después de que la mayoría de las aerolíneas estadounidenses se recuperaron de la tormenta, Southwest había suspendido otros dos mil 600 vuelos en la costa este hasta el atardecer. Esos vuelos representaban más del 80 por ciento de los tres mil viajes cancelados el martes en todo el país, según el servicio de seguimiento FlightAware.

Y el caos parecía que iba a continuar. La aerolínea también canceló dos mil 500 vuelos para el miércoles y casi mil 400 para el jueves.

En los aeropuertos donde opera Southwest, los clientes hacían largas filas con la esperanza de encontrar un asiento en otro vuelo. Algunos intentaron alquilar coches para llegar antes a sus destinos. Otros encontraron sitios para dormir en el piso. Las maletas se amontonaban en pilas enormes.

#SOUTHWEST NIGHTMARE: All flights leaving San Diego tonight are canceled, announcement just now over the intercom says the airline is “frozen and not able to assist with rebooking.” People are told find their bags in these piles. Several are in tears. @10News pic.twitter.com/cpUfblhV5t — Laura Acevedo (@10NewsAcevedo) December 27, 2022

Conrad Stoll, un obrero de la construcción jubilado de Missouri, tenía previsto volar de Kansas City a Los Ángeles para asistir al 90 cumpleaños de su padre, hasta que su vuelo de Southwest fue cancelado a primera hora del martes. Dijo que tampoco podrá ver a su madre de 88 años.

“Fui allá en 2019, y ella me miró y me dijo: ‘No voy a volver a verte’”, relató Stoll, quien tiene 66 años.

Stoll espera tener otra oportunidad de ver a sus padres en primavera, cuando el tiempo sea más cálido.

En un video que Southwest publicó a última hora del martes, el director general Robert Jordan dijo que Southwest operaría con un horario reducido durante varios días, pero que esperaba estar “de nuevo en marcha antes de la próxima semana”.

Jordan culpó a la tormenta invernal de las interrupciones en la “altamente compleja” red de la aerolínea. Dijo que las herramientas de Southwest para recuperarse de las interrupciones funcionan “el 99 por ciento de las veces, pero está claro que tenemos que mejorar” en la actualización de los sistemas para evitar que se repita lo de esta semana.

“Tenemos mucho trabajo por hacer para corregir esto”, manifestó Jordan, un veterano de 34 años en Southwest que se convirtió en CEO en febrero. “Por ahora, quiero que sepan que estamos comprometidos con ello”.

Los problemas comenzaron el fin de semana y se agravaron el lunes, cuando Southwest canceló más del 70 por ciento de sus vuelos.

A @SouthwestAir pilot hands out coffee to delayed passengers on a flight from Baltimore to Louisville. “We’re trying folks,” he told the crowd to a smattering of applause as everyone waited for replacement flight attendants. #Southwest pic.twitter.com/fmMAqS4cck — Eric Flack (@EricFlackTV) December 27, 2022

Eso ocurrió cuando ya había pasado lo peor de la tormenta. La aerolínea dijo que muchos pilotos y auxiliares de vuelo estaban fuera de posición para trabajar en sus vuelos. Los dirigentes de los sindicatos que representan a los pilotos y auxiliares de vuelo de Southwest culparon al anticuado software de programación de tripulaciones y criticaron a la dirección de la compañía.

Casey Murray, presidente de la Asociación de Pilotos de Southwest Airlines, dijo que la aerolínea no solucionó los problemas que causaron un colapso similar en octubre de 2021.

“Hay mucha frustración porque esto es prevenible”, dijo Murray. “La aerolínea no puede conectar a las tripulaciones con los aviones. La aerolínea ni siquiera sabía dónde estaban los pilotos”.

Lyn Montgomery, presidenta del Sindicato de Trabajadores del Transporte, que representa a los auxiliares de vuelo de Southwest, dijo que ella y otros dirigentes sindicales han señalado repetidamente a los directivos que la tecnología de programación de horarios de la aerolínea no es suficientemente buena.

Además, la aerolínea ahora tiene la atención no deseada de Washington.

El Decretario de Transporte, Pete Buttigieg, que ha criticado a las aerolíneas por anteriores interrupciones, dijo que su agencia examinaría las causas de las cancelaciones generalizadas de Southwest y si la aerolínea estaba cumpliendo sus obligaciones legales con los clientes varados.

All the Southwest bags that made it to LAX without the passengers pic.twitter.com/fBW4w7jO9Y — Downtown LA Scanner (@DowntownLAScan) December 27, 2022

“Aunque todos entendemos que no puedes controlar el clima, esto ha cruzado claramente la línea de lo que es una situación meteorológica incontrolable a algo que es responsabilidad directa de la aerolínea”, afirmó Buttigieg a NBC Nightly News. Dijo que Southwest debería al menos reembolsar en efectivo los vuelos cancelados y cubrir los gastos de hotel y comida de los pasajeros varados.

En el Congreso, la Comisión de Comercio del Senado también prometió una investigación. Dos senadores demócratas pidieron a Southwest que compensara “significativamente” a los pasajeros que se quedaron varados, afirmando que la aerolínea dispone del dinero porque tiene previsto pagar 428 millones de dólares en dividendos el mes que viene.

Bryce Burger y su familia planeaban realizar un crucero a México con salida desde San Diego el 24 de diciembre, pero su vuelo desde Denver fue cancelado sin previo aviso. El vuelo se volvió a reservar a través de Burbank, California, pero se canceló mientras estaban en la puerta de embarque.

“Es horrible”, dijo Burger el martes por teléfono desde Salt Lake City, adonde la familia decidió conducir después de renunciar al crucero.

USDOT is concerned by Southwest’s unacceptable rate of cancellations and delays & reports of lack of prompt customer service. The Department will examine whether cancellations were controllable and if Southwest is complying with its customer service plan. — TransportationGov (@USDOT) December 27, 2022

El equipaje de la familia sigue en el aeropuerto de Denver, y Burger no sabe si podrá obtener el reembolso del crucero porque el vuelo a California se reservó por separado.

El tamaño y la gravedad de la tormenta causaron estragos para muchas aerolíneas, aunque el mayor número de vuelos cancelados el martes se produjo en aeropuertos en los que Southwest es una de las principales aerolíneas, como Denver, Chicago Midway, Las Vegas, Baltimore y Dallas.

Spirit Airlines y Alaska Airlines cancelaron cerca del 10 por ciento de sus vuelos, y hay porcentajes de cancelación mucho menores en American, Delta, United y JetBlue.