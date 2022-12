Nevadas en Japón dejan 17 muertos, decenas de lesionados y cientos de hogares sin luz

Las fuertes nevadas derribaron una torre de energía en la principal isla más septentrional de Japón, dejando cerca de 20 mil hogares sin electricidad durante la mañana de Navidad, aunque el servicio se restableció en la mayoría de las áreas más tarde ese día.

Por Mari Yamaguchi

TOKIO (AP) — Las fuertes nevadas en franjas extensas de Japón han matado a 17 personas, lesionado a más de 90 y han dejado a cientos de hogares sin electricidad, informaron las autoridades de gestión de desastres el lunes.

Fuertes frentes invernales han arrojado nieve en las regiones del norte desde la semana pasada, dejando varados a cientos de vehículos en las carreteras, retrasando los servicios de entrega y causando 11 muertes hasta el sábado.

Más nevadas durante el fin de semana de Navidad elevaron el número de muertos a 17 y de heridos a 93 el lunes por la mañana, según la Agencia de Manejo de Incendios y Desastres. Muchos de ellos sufrieron caídas cuanto retiraban nieve de los techos o quedaron enterrados bajo gruesas pilas de nieve que se deslizaron de los techos.

#Japan 🇯🇵: Heavy snow in large parts of #Japan since last week has killed 17 and injured more than 90 people, while leaving hundreds of homes without power.#snowfall pic.twitter.com/vRilhjq3cx — Rahul Upadhyay (@rahulrajnews) December 26, 2022

Japan is Freezing! Scary Snow Storm in Hokkaido and Niigata Prefecture pic.twitter.com/TGr6SUrB4o — DewastacjaTicTok (@krus_vs_insta) December 21, 2022

Las autoridades municipales en las regiones afectadas por la nieve instaron a la población a tener cuidado durante la actividad de retiro de nieve y no trabajar solos.

La Agencia de Manejo de Incendios y Desastres señaló que una mujer de unos 70 años fue encontrada muerta enterrada debajo de una gruesa pila de nieve que cayó repentinamente sobre ella en la ciudad de Nagai de la prefectura de Yamagata, a unos 300 kilómetros (180 millas) al norte de Tokio, donde la nieve se acumuló a más de 80 centímetros (2.6 pies) el sábado.

En Niigata, ciudad famosa por el cultivo de arroz, algunos fabricantes de mochi —pasteles de arroz que son considerados básicos para las comidas de celebración de Año Nuevo— dijeron que ha habido retrasos en la entrega y que es posible que su mochi no llegue a tiempo a sus clientes.

Muchas áreas del noreste de Japón reportaron tres veces su promedio de nevadas para la temporada.

Las fuertes nevadas derribaron una torre de energía en la principal isla más septentrional de Japón, dejando cerca de 20 mil hogares sin electricidad durante la mañana de Navidad, aunque el servicio se restableció en la mayoría de las áreas más tarde ese día, de acuerdo con el Ministerio de Economía e Industria.

Docenas de trenes y vuelos también fueron suspendidos en el norte de Japón hasta el domingo, pero desde entonces el servicio ha sido reanudado en su mayoría, aseveró el Ministerio de Transporte.