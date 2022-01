¡Maldición rota! Ashleigh Barty se corona campeona con remontada en Open de Australia

Melbourne (Australia), 29 ene (EFE).- La australiana Ashleigh Barty (1) remontó un segundo set que perdía por 1-5 para superar en la final del Abierto de Australia a la estadounidense Danielle Collins (27) por 6-3 y 7-6() y poner punto final a una maldición local que privó a las aussies de alcanzar el título en los últimos 44 años.

Fue precisamente Chris O’Neill, la última ganadora oceánica, la que portó el trofeo Daphne Akhurst hasta la pista central Rod Laver Arena y la leyenda local Evonne Goolagong la elegida para entregar la copa a Barty, que cerró el choque en una hora y 27 minutos.

Collins, que llegó a la cita como una de las tenistas más agresivas, con 164 golpes ganadores, tardó en encontrar el ritmo, del mismo modo que Barty, que tuvo que salvar una pelota de rotura cuando el marcador lucía un 2-2.

Sin embargo, en el juego siguiente, la tenista de Queensland dio un paso al frente al resto para apuntarse el primer ‘break’ y colocar una ventaja que acabaría significando el 6-3 definitivo.

Barty cerró la primera manga con cinco saques ganadores y acumuló un 94 por ciento de puntos con primeros, tras 32 minutos.

La tenista de Florida, sin embargo, no se dejó intimidar por un imponente estadio que rugió en su contra, hasta el punto de hacerle celebrar varios puntos contra un sector del público que la abucheó, y Barty encajó una doble rotura en el mismo partido por primera vez en el torneo, que significó un rotundo 1-5 a favor de Collins.

La número uno mundial se reencontró con su característico revés cortado, que trastocó la considerable ventaja de Collins, así como con un acertado servicio, que le catapultó a remontar la cuesta e ir al juego de desempate definitivo.

El público, más numeroso como consecuencia de una ampliación al 65 por ciento de la capacidad total, animó más que nunca para contar con una campeona australiana 44 años después.

Win a Grand Slam on home soil? Completed it mate 🇦🇺🏆@ashbarty defeats Danielle Collins 6-3 7-6(2) to become the #AO2022 women’s singles champion.

🎥: @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis #AusOpen pic.twitter.com/TwXQ9GACBS

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 29, 2022