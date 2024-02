Claudia presenta equipo: incorpora a Ebrard, ratifica a Tatiana y a la cabeza Mario

Ciudad de México, 29 de febrero (SinEmbargo).– La candidata de la izquierda Claudia Sheinbaum Pardo presentó este jueves el equipo que la acompañará en los 88 días de la campaña que inicia este viernes. A la cabeza de su equipo, como coordinador general de la campaña, nombró a Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena. De igual forma sumó a Marcelo Ebrard, como coordinador de vínculo con organizaciones civiles y mexicanos en el extranjero, y ratificó a Tatiana Clouthier, como coordinadora de voceros.

El resto de quienes la acompañarán son: Adán Augusto López Hernández, coordinador político; Estela Damián, coordinadora de defensa del voto; Gerardo Fernández Noroña, coordinador del vínculo con organizaciones sociales; Renata Turrent, coordinadora del vínculo con diálogos por la transformación; Ricardo Monreal, coordinador de enlace territorial; Olivia Salomón y Ana María Lomelí, enlace con el sector empresarial; Manuel Velasco, coordinador de alianzas; Regina Orozco, coordinadora de vínculo con organizaciones cultural y artistas, y César Yáñez, coordinador de agenda y giras.

La candidata de Morena puntualizó que cada semana dará a conocer temas centrales. El primero, dijo, será del tema de seguridad, a la par que hará de dos a tres eventos diarios, reuniones con los sectores empresariales, campesinos, civiles, entre otros. También precisó que todos los días tendrá encuentros con los medios.

Claudia Sheinbaum adelantó que después de la Ciudad de México, irá a Ciudad Juárez, Chihuahua; a Ciudad Guzmán y Guadalajara, en Jalisco, y posteriormente a Tula, Hidalgo. Expuso que será el lunes cuando presente su propuesta de estrategia de seguridad.

“LA OPOSICIÓN HA TRATADO DE TODO”

Cuestionada sobre si considera que la oposición busca articular un discurso de fraude para buscar anular la elección, Sheinbaum Pardo dijo que PRI, PAN y PRD, partidos que abanderan a Xóchitl Gálvez, han tratado de todo para revertir la tendencia de hasta 50 puntos que, según algunas mediciones, separa a la candidata de la izquierda de la derecha.

“Han tratado todo y no suben. No hay manera de que el PRIAN pueda subir en las encuestas porque nosotros representamos el proyecto de futuro del país y ellos representan el pasado. Y están buscando distintas formas, ya sea con esta ola de bots, sea vinculándose con este tema de los medios internacionales que salieron, siendo ahora hablando que hay mucha inseguridad en el país y que no habrá elecciones pacíficas, por eso además de contestar lo que se tenga que contestar vamos a hacer una campaña de mucha alegría y muchas propuestas”, sostuvo.