Ezra Miller es detenido por alterar el orden público en Hawái; pagó fianza y salió

Mérida, 29 de marzo (PorEsto!).- Durante este lunes se dio a conocer que el actor Ezra Miller fue detenido por la policía del condado de Hawái por alteración del orden público y acoso.

De acuerdo con las autoridades, el incidente ocurrió en un karaoke bar, donde el actor comenzó a gritar “obscenidades” y se agitó cuando las personas estaban cantando.

3-28-22 Vermont Visitor Arrested for Disorderly Conduct and Harassment in Hilo https://t.co/12RMQ3eckH

— Hawaii Police Department (Official Site) (@Hawaii_Police) March 29, 2022