Entre frivolidades, traiciones y rencores, se hunde MC

Autoritario como pocos, áspero, irascible por naturaleza, tozudo, hasta el grado de hundirse en el abismo antes que doblegar su voluntad, el Gobernador de Jalisco no asume las culpas que le corresponden en la profunda fractura que experimenta Movimiento Ciudadano, que en los próximos comicios del domingo 2 de junio del 2024 estará luchando por conseguir, por lo menos, el tres por ciento en la votación en el país, bien sea en la contienda para Presidente de la República, Senadores o Diputados Federales, como recurso desesperado para conservar el registro como partido político nacional.

La fractura es profunda y no tiene remedio. Por eso, en esta historia no habrá final feliz, como lo anticipa el mismo Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, cabeza de la fracción occidental del partido Movimiento Ciudadano, en abierta confrontación con la dirigencia nacional que encabeza Dante Delgado Rannauro, y polarizada contra la fracción de la organización naranja que está atrincherada en Nuevo León, donde manda el Gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda. Esa misma fracción norteña de MC es la que, aliada con la dirigencia nacional, han hecho a un lado a Enrique Alfaro Ramírez y su corriente política, al marginarlos de las decisiones trascendentes del partido.

Y en el fondo están los agravios irreconciliables, que todo mundo minimiza pero que pudren el tejido interno del partido naranja: la vanidad y el autoritarismo de Alfaro en choque frontal con la vanidad y el autoritarismo de Dante; la superficialidad y ligereza de Samuel García, frente a los alardes de político serio, duro y recio que pretende hacer valer Alfaro; el destape entre botanas y cervezas, que anunció la candidatura de Jorge Álvarez Máynez, desde una mesa de tertulia en la casa del mandatario de Nuevo León, lo que irritó al Gobernador de Jalisco, que fue exhibido totalmente fuera de la jugada.

Pero están los otros agravios, entre personas que se consideraban amigos, que se presumían vinculados por afectos profundos, y los reclamos encubiertos, soterrados, aderezados con la hiel del desencanto y el reproche que ha exhalado Alfaro Ramírez. Además, están muy frescas las humillaciones, las afrentas por los malos tratos, los malos humores, que han generado un distanciamiento inevitable entre el Gobernador jalisciense y el candidato a la gubernatura de la entidad, el empresario Jesús Pablo Lemus Navarro, quien fue postulado más como producto de la voluntad e imposición de Dante Delgado, que de la aprobación y el respaldo del Enrique Alfaro.

Aparejado con el distanciamiento está el riesgo de la traición, de la venganza, de la demolición de la obra política de Alfaro en Jalisco, en caso de que el empresario Lemus Navarro consiga la victoria en junio. El triunfo de Lemus sería el primer paso para empezar a escriturar la lápida del alfarismo en Jalisco y en el país. La larga lista de desencuentros podría ser interminable. El poder, su disputa, la guerra encarnizada por ganarlo o conservarlo, no cambian a la gente, ni la hacen mejor o peor, simplemente la desnudan en su más íntima y profunda naturaleza.

En entrevista con Elia Castillo Jiménez, reportera del periódico español El País, el reciente lunes 25 de marzo del 2024, el gGobernador de Jalisco dejó escapar una larga lista de reproches: “Los grupos que manejan la comunicación de Movimiento Ciudadano, secuestraron la vida interna en el partido”. Alfaro se deslindó de la banalidad de lo nuevo, que tanto predican Dante, Samuel Alejandro y Jorge; del “fosfo fosfo” de los tenis naranjas como emblemas de la identidad de la campaña electoral del partido que le dio abrigo; y de paso amplió la distancia con el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, el zacatecano, Jorge Álvarez Máynez.

“Fueron varios personajes los que vieron la oportunidad de construir una trinchera dentro de MC. Algunos [de la misma militancia] y otros consultores externos. Sí creo que hubo algunos [vividores] que al ver esa posibilidad se relamieron los bigotes. Están ahí todo el tiempo y se salieron con la suya, le vendieron a nuestra dirigencia que MC tenía que convertirse en lo que hoy vemos. No quiero denostar ni afectar a nadie pero hubo quien decidió que MC tenía que pasar de ser una tercera opción basada en la idea de buenos gobiernos a ser unos tenis color naranja”, afirmó el mandatario jalisciense.

Por supuesto, Enrique Alfaro anticipó riesgos para Movimiento Ciudadano en la próxima contienda electoral, a la que llegará fracturado y con una imagen muy desgastada, frívola, superficial, intrascendente.

“Creo que el resultado no va a ser positivo. Sin embargo, también creo que hay una base política que, a pesar de todo lo que ha sucedido, puede sacar adelante el registro del partido. Pero un partido que aspira a tener registro no es una opción nacional. Hace dos años estábamos en otro estadio y estos personajes jalaron a MC para estar otra vez discutiendo si vamos a tener registro o no. Conozco muy bien a quienes fueron parte de todo este desastre”, advierte el mandatario de Jalisco que, sin embargo, nunca identifica ni le pone nombres a quienes considera los artífices del derrumbe.

Hay además un hecho adicional que podría afectar seriamente la campaña de Lemus Navarro en Jalisco: el pasado jueves 21 de marzo, por incumplimiento de las normas de la paridad sustantiva de género, que pretende propiciar condiciones de mayor justicia para la postulación de mujeres a cargos de elección popular, el Instituto Nacional Electoral anuló el registro de Alberto Esquer Gutiérrez, candidato de primera fórmula el Senado de la República por Jalisco, postulado por Movimiento Ciudadano.

Ese mismo día, en una información de primera plana, el periódico Mural, de Guadalajara, señala que “debido a que su representante ante el INE no respondió los requerimientos de la autoridad electoral y dejó que se vencieran los plazos legales”, estaba previsto que le fuera cancelada la candidatura a Alberto Esquer al Senado, por Movimiento Ciudadano.

Explica Mural que de acuerdo con el dictamen que fue aprobado el jueves 21 de marzo por el Consejo General del INE, la cancelación de la candidatura de Esquer Gutiérrez pudo haberse evitado. En el estudio elaborado por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE se explica que el pasado 17 de marzo, Juan Miguel Castro Rendón, representante de Movimiento Ciudadano ante esa autoridad electoral, manifestó la inconformidad de su partido por el proceso iniciado, para que la organización naranja cumpliera con las disposiciones de paridad de género, en candidaturas para senadurías y diputaciones federales.

De acuerdo con especialistas consultados por el periódico Mural, para salvar la candidatura de Esquer Gutiérrez, a Movimiento Ciudadano le hubiera bastado con asignar una mujer como primera fórmula al Senado en otro Estado. Pero no lo hizo. También pudo haber puesto a Mirza Flores, la candidata de segunda fórmula al Senado por Jalisco, en primer lugar y a Esquer en segundo, pero tampoco lo hizo. Y la sanción siguió su curso, porque no fue impugnada por Castro Rendón. Inclusive -explica Mural-, el INE requirió a MC para que, en un plazo de 24 horas, contado a partir de la notificación, rectificara las solicitudes de registro de sus candidaturas a senadurías. Una vez concluido el plazo, MC no atendió el requerimiento.

Esquer Gutiérrez fue Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, y después Secretario de Desarrollo y Asistencia Social en el Gobierno de Enrique Alfaro. La presunción es que él sumaría a la campaña de Lemus Navarro los votos del sector rural de Jalisco y de quienes han sido beneficiados por los programas de apoyo de la administración estatal. Ahora, al quedar fuera de la campaña Alberto Esquer, en forma temporal o permanente, esa posibilidad es incierta.

Amigo cercano del Gobernador, la defenestración de Alberto Esquer es un agravio para el mandatario de Jalisco, Alfaro Ramírez, quien siempre lo prefirió a él, o en su defecto, al Senador Clemente Castañeda, como potenciales candidatos a la gubernatura, hasta que el diablo metió la cola y Dante Delgado decidió que la candidatura fuera para Lemus Navarro. Por eso, entre reproches y hieles amargas, Movimiento Ciudadano avanza, inexorablemente, hacia el abismo.

Pedro Mellado Rodríguez https://www.sinembargo.mx/author/pedromellado Periodista que durante más de cuatro décadas ha sido un acucioso y crítico observador de la vida pública en el país. Ha cubierto todas las fuentes informativas y ha desempeñado todas las responsabilidades posibles en medios de comunicación. Ha trabajado en prensa, radio, televisión y medios digitales. Su columna Puntos y Contrapuntos se ha publicado desde hace casi cuatro décadas, en periódicos como El Occidental, Siglo 21 y Mural, en Guadalajara, Jalisco. Tiene estudios de derecho por la Universidad de Guadalajara y durante una década fue profesor de periodismo en el ITESO, la Universidad jesuita de Guadalajara.