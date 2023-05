Rusia emite orden de arresto contra el Senador Lindsey Graham por defender a Ucrania

MOSCÚ, 29 de mayo (AP).— El Ministerio del Interior de Rusia emitió el lunes una orden de arresto contra el Senador federal estadounidense Lindsey Graham, luego de los comentarios del legislador relacionados con la guerra en Ucrania.

En un video editado de su reunión del viernes con el Presidente ucraniano Volodímir Zelenski que fue difundido por la Presidencia de Ucrania, el republicano Graham destacó que “los rusos están muriendo” y se refirió a la asistencia militar estadounidense hacia el país como “el dinero que mejor hemos gastado”.

Aunque Graham aparentemente hizo sus comentarios en diferentes partes de la conversación, el breve video que difundió la oficina presidencial de Ucrania las colocó una al lado de la otra, lo que desató la molestia de Moscú.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo el domingo que “es difícil imaginar una mayor vergüenza para el país que tener este tipo de senadores”.

Finally, here’s an offer to my Russian ‘friends’ who want to arrest and try me for calling out the Putin regime as being war criminals:

I will submit to jurisdiction of the International Criminal Court if you do.

Come and make your best case.

See you in The Hague!

— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) May 29, 2023