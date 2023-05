Greenpeace halla arrecifes inéditos en costa de Veracruz y exige parar un gasoducto

Ciudad de México, 29 de mayo (SinEmbargo).– Académicos y activistas descubrieron distintas estructuras arrecifales “nunca antes vistos ni estudiados” con amplia biodiversidad en las costas de la zona norte de Veracruz, por lo que instaron a las autoridades federales protegerlos de la próxima construcción del gasoducto Puerta al Sureste, el cual pretende llevar gas desde Texas hasta la costa veracruzana y amenaza a estas zonas naturales.

Greenpeace México lanzó una expedición a bordo del Arctic Sunrise para explorar con el sumergible NEMO-2 el corredor costero Tamiahua-Tecolutla, cercano al Área de Protección de Flora y Fauna Lobos-Tuxpan, donde identificó un arrecife a 70 metros de profundidad a más de 15 kilómetros mar adentro de la desembocadura del Río Tecolutla, donde se observó la presencia de varias especies de peces arrecifales, incluyendo especies de importante valor comercial, además de corales látigo, esponjas y corales blandos.

“Estamos muy contentas y muy impresionadas por lo que vivimos allá [en la investigación], por lo que se pudo ver en el fondo marino, y buscamos que se proteja porque justamente estas zonas de arrecifes ya no están dentro de los polígonos de protección, que principalmente en la zona centro se tiene el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano”, indicó en entrevista para SinEmbargo Viridiana Lázaro, campañista de biodiversidad de Greenpeace México. “Por el momento, están desprotegidos y estamos viendo que son zonas muy diversas y que proveen bienes ecosistémicos invaluables” .

En las investigaciones, que tuvieron inicio el pasado 16 de mayo, participaron académicos de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad Veracruzana (región Poza Rica-Tuxpan), el Colectivo Interdisciplinario de Ciencia Aplicada y Derecho Ambiental, A.C., y Greenpeace México. Lázaro expuso que al momento se trata de un informe parcial, puesto que la totalidad de los hallazgos se darán a conocer hasta septiembre del año en curso.

Sin embargo, con los datos que ya se tienen la organización y los académicos pudieron determinar que existen en esta zona estructuras arrecifales a más de 50 metros de profundidad, donde se encontraron peces, calamares, estrellas de mar, esponjas, corales látigo, corales blandos y al menos una especie de coral escleractinio (coral duro); arrecifes en el umbral entre los someros y mesofóticos, los cuales “carecen de protección e incluso se sabe muy poco de su riqueza biológica, así como de sus bienes y servicios ecosistémicos”.

“Pudimos encontrar arrecifes que se llaman mesofóticos. Estos arrecifes se caracterizan por estar a mayores profundidades que pueden ser desde 30 hasta 80 metros”, detalló Lázaro. “Fue impresionante, porque son profundidades a las que no se había llegado antes aquí en el estado de Veracruz, [porque] los investigadores que han estado analizando esta zona durante muchos años jamás habían podido alcanzar esas profundidades que rebasan los 60 metros porque justamente no se tenía y no se contaba con el equipo necesario para poder llegar a estas profundidades”.