La política migratoria de EU se ha traducido en una escasez de mano de obra, alertan

Tras la pandemia, Estados Unidos enfrenta una escasez de mano de obra no vista desde que terminó la Segunda Guerra Mundial, según la Secretaría del Tesoro. Este hecho no es aceptado por su “dogma” antiinmigrante, criticó el Presidente Andrés Manuel López Obrador y propuso aumentar visas de trabajo.

Ciudad de México, 29 de junio (SinEmbargo).– Luego del hallazgo de un tráiler en San Antonio, Texas, donde murieron asfixiados 51 migrantes de México y Centroamérica, el Presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó que Estados Unidos no “acepta” su escasez de mano de obra en restaurantes, hoteles, fábricas o campo registrada tras los despidos en la pandemia por su “dogma” antiinmigrante, por lo que en su visita a Washington insistirá en aumentar las visas temporales de trabajo como las H-2.

“Hemos venido insistiendo en el apoyo a Centroamérica y también en que se incrementen las visas temporales de trabajo, que se ordene el flujo migratorio. Hay una realidad que a ellos les cuesta mucho trabajo aceptar, sobre todo por sus dogmas y su política antiinmigrante: no tienen fuerza de trabajo para que puedan producir y no sólo estar consumiendo lo que se produce en Asia, en China; esa es una crisis evidente”, dijo en Palacio Nacional a unos días de reunirse con el Presidente Joe Biden.

Y agregó: “Si no hay trabajo en el sur y ellos necesitan fuerza de trabajo, ¿por qué no llegar a acuerdos con gobiernos? Qué distinto es que alguien sepa que tiene una oportunidad, aunque sea temporal, de ir a Estados Unidos y que no tiene por qué correr todos los riesgos para llegar. Un programa ordenado, de acuerdo a la demanda en Estados Unidos, en la agricultura, en la industria, en los servicios”.

Durante el Gobierno de Donald Trump (2016-2020), la política inmigratoria se endureció al otorgar un mayor poder a la policía migratoria (ICE, por sus siglas en inglés) y con el título 42, una medida vigente que expulsa solicitantes de asilo para evitar contagios.

Esto, sumado al desempleo por la COVID-19 y a que trabajadores estadounidenses rechazan volver a trabajos mal pagados, según una encuesta del Pew Research Center, derivó en una disminución de fuerza trabajadora en la primera potencia mundial no vista desde el término de la Segunda Guerra Mundial, como reconoció la Secretaría del Tesoro.

Giovanni Peri, economista en la Universidad de California, calculó que se tienen 2 millones de inmigrantes menos en el mercado laboral, lo que a su vez, dijo a la agencia Associated Press, está provocando escasez de algunos productos y presionando en el aumento de precios global.

“En general, todas las políticas de Trump fueron diseñadas para beneficiar a la población blanca que es el 1 por ciento en EU porque para él los latinos y mexicanos no son personas. Y la política migratoria de Biden tampoco es humanitaria; el Gobierno estadounidense no ve a los mexicanos ni a otros inmigrantes como personas”, aseguró en entrevista con SinEmbargo el abogado activista Jasson Williams, quien buscará contactar a las familias de los migrantes fallecidos en el tráiler para interponer una demanda colectiva contra el Gobierno de Estados Unidos por negligencia.

“[Lo que vimos con el tráiler] es una expresión del racismo que existe contra los latinos, el inminente prejuicio. ¿Cuál es el nombre de los migrantes? Son simplemente los ‘muertos que pasaron la frontera’. Cuando una persona blanca desaparece en América Latina, sale su nombre inmediatamente”, contrastó.

A unos 300 kilómetros de aquel tráiler —que recuerda al encontrado en un Walmart de San Antonio en julio de 2017 con diez migrantes muertos por fallas en el sistema de refrigeración—, en Houston, el restaurantero Al Flores aumentó los precios de su carta porque el costo de la carne se duplicó debido a la falta de personal inmigrante en las líneas de producción de las plantas empacadoras. Más arriba de la frontera, en la zona de Dallas, Joshua Correa elevó los precios de las viviendas construidas por su empresa en 150 mil dólares debido en parte a los aumentos de costos provocados por la falta de albañiles migrantes, reportó AP.

Un estudio del Pew Research Center encontró que entre los trabajadores hispanos, que junto con los asiáticos representan tres de cada cuatro empleados inmigrantes, la tasa de desempleo de los inmigrantes aumentó del 5 por ciento antes de la COVID-19 al 16.2 por ciento en el segundo trimestre de 2020, sobre todo entre mujeres.

“Los inmigrantes tienden a ser más vulnerables en las recesiones porque es menos probable que hayan asistido a la universidad y muchos no están autorizados a acudir. Entre los hombres, los inmigrantes también tienen más probabilidades que los trabajadores nacidos en EU de tener trabajos en la construcción y, entre las mujeres, es relativamente más probable que las inmigrantes trabajen en los sectores del ocio y la hospitalidad y otros servicios impactados por las reglas de distanciamiento social”, observó el centro de investigación.

Pero la recuperación del mercado laboral en curso desde el verano pasado ha abierto una brecha más amplia a favor de los inmigrantes hispanos. Entre los trabajadores hispanos, la tasa de desempleo de los inmigrantes (5.9 por ciento) en el segundo trimestre de 2021 estuvo más por debajo de la tasa de los trabajadores hispanos nacidos en EU (8.3 por ciento) que antes de la pandemia.

RECHAZO A MIGRANTES PARA GANAR VOTOS

La Secretaria del Tesoro Janet Yellen requirió hace unas semanas ante el Senado agilizar los procesos de inmigración legal para mitigar la escasez de trabajadores que vive el país agudizada, además de la recuperación económica pospandémica, por la falta de guarderías y un boom de jubilaciones adelantadas por miedo al contagio.

“La falta de trabajadores es la mayor que hemos visto desde el final de la Segunda Guerra Mundial”, sentenció.

Desde el último trimestre del año pasado, por ejemplo, Domino’s Pizza reportó una escasez de conductores, mientras que FedEx Corp también citó mayores costos laborales en septiembre, de acuerdo con la agencia Reuters.

Pero en vísperas de las elecciones en noviembre, hay polarización en el tema. El Senador demócrata Bob Menéndez se indignó por la muerte de los migrantes dentro de un tráiler y acusó: “Texas y otros 23 estados liderados por el Partido Republicano siguen aplicando una estrategia jurídica xenófoba para mantener el Título 42 y poner en peligro a más inmigrantes”.

Por su parte, el Gobernador de Texas Greg Abott, que busca reelegirse por segunda vez, criticó que las muertes de esos migrantes “son el resultado de las letales políticas de fronteras abiertas [de Biden]. Muestran las consecuencias mortales de su negativa a hacer cumplir la ley”.

Este martes el Presidente López Obrador cuestionó la postura política-electoral. “No hay fuerza de trabajo. Ah, pero como vienen las elecciones, tanto unos como otros, y unos todavía más extremistas, agarran de bandera el rechazo a migrantes para sacar votos, trafican con el dolor de la gente. Esos son los políticos de Estados Unidos, no todos, pero sí muchos”, aseveró.

“¿Por qué no se ha aprobado la iniciativa de regularizar a los migrantes? Ah, porque eso es cuestionado por los opositores. Y son los más extremistas los del Partido Republicano, pero también los hay en el Partido Demócrata, que no toman decisiones. Yo voy a plantear esto. Llevo muy buena relación con el Presidente Biden, tengo la mejor opinión de él, creo que es una gente buena, humana, no es un conservador despiadado y por eso voy a seguir insistiendo en el tema”, adelantó respecto a su gira del 12 de julio.

