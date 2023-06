La LISTA de plataformas donde puedes las películas nominas al Premio Ariel 65

Los Premios Ariel llegarán a su ceremonia número 65 con las categorías más importantes lideradas por mujeres y con una ceremonia que por primera vez se llevará a cabo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Ciudad de México, 29 de junio (SinEmbargo).- La edición 65 de los Premios Ariel de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) anunció la semana pasada su lista de nominados en la que la cinta Huesera, de Michelle Garza Cervera, dominó las categorías.

La ceremonia de estos premios que reconocen lo mejor del cine nacional llegará este año con un sello distintivo, pues por primera vez en su historia serán celebrados fuera de la Ciudad de México y se trasladarán a la ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco.

Será el Teatro Degollado la sede que albergará la ceremonia el próximo 9 de septiembre.

“Con esta ceremonia la AMACC inaugura un sueño largamente anhelado por sus miembros: salir de la Ciudad de México, propiciar encuentros con todas aquellos colegas que hacen cine desde muy distintas regiones del país y también con nuestros muy distintos públicos que los habitan. Descentralizar la Ceremonia que premia la excelencia del cine mexicano es dar un paso firme en el reconocimiento de la diversidad de voces y miradas que conforman el universo de nuestra industria, es abrazar la pluralidad que aportan los artistas regionales a nuestras cinematografías”, declaró Leticia Huijara, presidenta de la AMACC, durante la develación de los dominados.

Para la edición de este 2023 han resultado nominadas 43 películas, 28 largometrajes y 15 cortometrajes, mientras que 163 personas se han hecho de nominaciones, 101 hombres y 62 mujeres. De hecho, son las mujeres quienes dominan las categorías a Mejor Película y Dirección, ocupando cuatro de los cinco lugares designados.

Si aún no te has puesto al tanto con las cintas nominadas o no las conoces y quieres acercarse a los títulos que destacan entre lo mejor de nuestro cine, aquí te dejamos una lista sobre en qué plataforma las puedes ver…

AMAZON PRIME VIDEO

HUESERA

La película de Huesera parte del momento en que Valeria (Natalia Solián) se entera de que está embarazada. A la par que transcurre su embarazo, un miedo comienza apoderarse de ella, que se manifiesta en una entidad siniestra que pondrá en peligro su vida y la de su bebé. Ella tendrá que hacer un viaje a su pasado y hacia sí misma “para encontrar una salida”.

EL NORTE SOBRE VACÍO

La directora Alejandra Márquez Abella centra su historia en la figura de Don Reynaldo, un hombre al que le interesa conservar su legado familiar y el rancho que le heredó su padre. Siempre siendo la cabeza de su familia, el mundo parece movérsele a sus 62 años, padece de la gota y su puntería ya no es la de antes. Se siente viejo y cansado, pero trata de disimularlo frente a los demás.

El norte sobre el vacío muestra la lucha de Don Reynaldo contra el crimen organizado y consigo mismo. La cinta está inspirada en la lucha de Don Alejo Garza Tamez, un vaquero y cazador mexicano que defendió hasta la muerte su rancho del crimen organizado que quería arrebatárselo en 2010.

LA CAÍDA

La Caída, de la directora Lucía Puenzo, cuenta la historia de Mariel, una clavadista “veterana que tiene una última oportunidad para cumplir su sueño olímpico, pero una terrible verdad sale a la luz y la confronta con la pregunta más importante de su vida: ¿la definición del más grande sueño es ganar?”.

MANTO DE GEMAS

Manto de gemas es una película que, a palabras de su directora Natalia López Gallardo, no trata sobre narcotráfico ni sobre la violencia en sí, sino que intenta acercar al espectador a la herida y al dolor que hay en México. El filme cuenta la historia de Isabel, que vive un proceso de divorcio por lo que decide irse a vivir al campo con sus hijos. Ahí se convierte en testigo de la violencia.

PODEROSO VICTORIA

El filme viaja a 1936, en un México Posrevolucionario. En un pueblo llamado La Esperanza ubicado en medio del desierto al norte del país. Los pobladores de aquel lugar reciben la noticia del cierre de la mina, su principal motor económico, y con esto, la cancelación de la ruta del ferrocarril, la única vía de comunicación con la civilización.

Pero los pobladores deciden no darse por vencidos, Durán (Gerardo Oñate), un joven mecánico, y su abuelo Don Federico (personaje de Alcázar), deciden resistir y construir su propio tren de vapor para salvar al pueblo y convocan a más personas para lograrlo.

ARGENTINA, 1985

Una cinta inspirada en el juicio real contra los comandantes militares que durante la última dictadura argentina secuestraron, torturaron, asesinaron y desaparecieron personas, cometiendo crímenes contra la humanidad, es estrena este día en Amazon Prime Video. El filme de Santiago Mitre retrata el juicio que buscó llevar justicia a las miles de familias víctimas de la dictadura.

NETFLIX

BARDO

Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades, el último filme más reciente del cineasta Alejandro González Iñárritu, es un collage onírico que viaja a través del regreso de Silverio Gama, un renombrado periodista y documentalista mexicano que vive en Los Ángeles, y quien después de recibir un prestigioso premio internacional, se ve obligado a regresar a su país, en donde se encuentra con realidades dolorosas como la crisis de desaparecidos de México.

RUIDO

La cinta protagonizada por la madre de la directora Natalia Beristáin, la primera actriz Julieta Egurrola, cuenta la historia de Julia, una artista plástica cuya vida da un giro cuando su hija Ger (Nicolasa Ortiz Monasterio) desaparece durante unas vacaciones que pasaba al lado de sus amigas.

El camino en la búsqueda de su hija se vuelve tormentoso y lleno de obstáculos para Julia, pues existe una gran negligencia por parte de las autoridades, encuentra que su caso es uno más entre miles y las amenazas empiezan a salir.

CARTAS A DISTANCIA

Cartas a distancia, documental dirigido por Juan Carlos Rulfo, es un acercamiento a familias y al personal médico que se convirtieron en víctimas de la pandemia de la COVID-19. A tres años de la llegada de esta enfermedad a México, el filme funciona como una herramienta de catarsis de un suceso que hemos querido olvidar en los últimos meses.

1976

Cuando el sacerdote de la familia de Carmen le pide que cuide a un joven que está alojando en secreto, ella se adentra en territorios inexplorados, lejos de la vida tranquila a la que está acostumbrada.

LOS REYES DEL MUNDO

La directora colombiana Laura Mora Ortega presenta una road movie que pasa de lo onírico y dolorosa sobre cinco chicos de la calle de Medellín que buscan su “tierra prometida” luego de que uno de ellos recibe la noticia de la restitución de las tierras que fueron arrebatadas a su familia por los paramilitares.

STAR+

LA CIVIL

La Civil fue inspirada en el caso Miriam Rodríguez, madre y activista que buscó a su hija secuestrada en Tamaulipas hasta el último momento, pero en realidad es también el resultado de muchos testimonios más de víctimas de la violencia que arreció en México en los últimos años.

La directora Teodora Ana Mihai presenta personaje de Cielo, interpretada por Arcelia Ramírez, quien comparte su peregrinar en la búsqueda de su hija, sin el apoyo de las autoridades. Un camino en el que se vuelve testigo de toda la red de violencia que cubre a la sociedad en el que parece no haber justicia.

